Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Сортировка мусора в РФ может обойтись бюджету в 1,1 млрд рублей в 2021 году

На модернизацию мусорного оборудования в России могут направить около 1,1 млрд рублей из федерального бюджета до конца года.В источнике
Известия
News.ru

Подробнее о событии

Сортировка мусора в РФ потребует 1 млрд рублей

News.ru19:24

Сортировка мусора в РФ может обойтись бюджету в 1,1 млрд рублей в 2021 году

Известия19:20
Показать все источники
Интересное

Ferrari не намерена отправлять атмосферный V12 на пенсию

Модернизированный силовой агрегат выдает 830 л.с. и способен раскручиваться до 9500 об/мин. В интервью изданию TopGear руководитель направления продаж и маркетинга Ferrari Энрико Гальера рассказал о том, что 6,5-литровый атмосферный двигатель «определённо является сердцем Ferrari».
Тарантас Ньюс9 мая в 06:33

Российские спутники смогут прогнозировать северные сияния

«Таймырский телеграф» – Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения «Российских космических систем» (РКС) Алексея Ковалева.
Таймырский телеграфвчера в 06:15

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 30

Число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 30, среди них 10 детей, еще 203 человека ранены, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.
РИА Новостивчера в 16:34

Китайские магазины стали бойкотировать Gigabyte, которая усомнилась в качестве электроники из Китая

Компания Gigabyte невысоко оценила уровень китайских товаров, заявив, что сделанная на Тайване электроника (в том числе товары самого производителя) обладает более высоким качеством.
3DNewsвчера в 08:44

«Ювентус» уволит Пирло по окончании сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не покинет свой пост досрочно после крупного поражения от «Милана» (0:3) в 35-м туре Серии А. Руководители туринского клуба собирались вчера вечером для обсуждения будущего команды, и новое совещание состоялось сегодня утром.
Sports.ru10 мая в 07:14