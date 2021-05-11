Модернизированный силовой агрегат выдает 830 л.с. и способен раскручиваться до 9500 об/мин. В интервью изданию TopGear руководитель направления продаж и маркетинга Ferrari Энрико Гальера рассказал о том, что 6,5-литровый атмосферный двигатель «определённо является сердцем Ferrari».
«Таймырский телеграф» – Российская группировка спутников сможет в перспективе проводить исследования, которые позволят предсказывать северные сияния и широты, на которых они могут появиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отделения «Российских космических систем» (РКС) Алексея Ковалева.
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не покинет свой пост досрочно после крупного поражения от «Милана» (0:3) в 35-м туре Серии А. Руководители туринского клуба собирались вчера вечером для обсуждения будущего команды, и новое совещание состоялось сегодня утром.