Футбол
ИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Кандела: «„Монако“ — прекрасное место для Головина, чтобы реализовать свой потенциал»
Sport24.ruвчера в 20:42
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения
АМИТЕЛ вчера в 08:24
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.
RT на русском 03:24
Политика
Парламент Нидерландов одобрил идею изучить роль Украины в деле МН17
Российская газета вчера в 20:03
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
МИР 24 вчера в 13:23
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Германии
Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 03:07
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия 07 октября в 23:23
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Общество
Тамбов входит в десятку городов с самыми низкими зарплатами
Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах России изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. В среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.
Тамбов-Информ 07 октября в 01:45
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru вчера в 13:45
Общество
Полиция хочет взыскать с оппозиции 18 миллионов рублей
По первому иску - к Навальному и другим политикам - полиция хочет получить 8 миллионов 489 тысяч 156 рублей за несогласованную акцию, прошедшую 27 июля.
Вести Подмосковья вчера в 07:55
Экономика
Глава Хакасии поблагодарил Штыгашева за речь в Совете Федерации
Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил спикера республиканского парламента Владимира Штыгашева за выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
Шанс (г. Абакан) 07 октября в 23:16
Общество
Компанию Johnson & Johnson обязали выплатить американцу $8 млрд
Жюри присяжных суда по гражданским делам в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязало корпорацию Johnson & Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд клиенту за то, что он не был предупрежден о нежелательном побочном эффекте одного из медикаментов, выпускаемых предприятием сети.
Известия 00:18
Армия и оружие
На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»
Online47.ru вчера в 16:58
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время вчера в 14:30
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
«Союзмультфильм» проведет ребрендинг
«Союзмультфильм» решил провести ребрендинг.
ФедералПресс 02:27
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru вчера в 10:28
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
REGNUM 03:37
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
РБК 03:27
Экономика
В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58