Футбол
ИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
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Кандела: «„Монако“ — прекрасное место для Головина, чтобы реализовать свой потенциал»
Sport24.ruвчера в 20:42
Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Молодежная газета (Уфа) вчера в 06:19
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия
В Москве российский теннисист Михаил Бирюков покончил с собой
В информационном агентстве «КП», сославшемся на собственные источники, заявили, что Михаил Бирюков, теннисист из РФ, покончил жизнь самоубийством.
Discover24 02:17
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Культура
Букмекеры назвали фаворита и аутсайдеров Нобелевской премии мира
Букмекерский сайт Nicer Odds опубликовал список возможных претендентов на получении Нобелевской премии мира, сообщает USA Today.
Газета.Ru 04:35
Политика
Провокаторы срывают разведение сил в Донбассе
Заместитель командующего штабом Операции объединенных сил (ООС) Богдан Бондарь заявил в эфире "Радио Свобода", что во время разведения сил в "серую зону" могут войти как пункты, которые контролирует ДНР, так и ВСУ.
Утро.ru 04:28
Армия и оружие
Турецкие войска начали переходить границу с Сирией
Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Политика
Шойгу пожурил командиров за чванство и самодурство
Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни.
Lenta.ru 04:50
Здоровье
Ребенка, родившегося в Турции, доставили в Челябинск
Накануне.Ru 00:59
Общество
Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека
Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Спорт
WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило ответ от российской стороны относительно несоответствий в базе данных московской лаборатории.
REGNUM 03:02
Армия и оружие
На учениях в Ленобласти показали применение комплекса «Палантин-К»
Online47.ru вчера в 16:58
Футбол
Пике: «Никогда не надевал футболку „Реала“, у меня аллергия на неё»
Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике заявил, что никогда не надевал футболку самого принципиального соперника «сине-гранатовых» - мадридского «Реала».
Евро-футбол.ру 04:08
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
RT на русском вчера в 16:36
Политика
Глава МВД Эстонии пожаловался на украинских мигрантов, которые «интегрируются в русскоязычную общину»
Украинцы в Эстонии интегрируются в русскоязычную общину.
Росбалт 04:10
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ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru вчера в 02:00
Наука
Учёные предсказали катастрофическое усиление жары
Американские исследователи сообщили, что волны жары станут к середине текущего столетия значительно больше в размерах, чем сейчас.
Газета Кемерова 04:41