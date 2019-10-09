Футбол
ИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
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Кандела: «„Монако“ — прекрасное место для Головина, чтобы реализовать свой потенциал»
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Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»
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