Футбол

ИзвестияИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
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Чемпион мира в составе сборной Франции: "Монако" станет прекрасным местом для Головина"

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Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»

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Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
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