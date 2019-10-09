Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Космос Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.

Общество Посетители ижевского зоопарка до смерти закормили оленёнка В зоопарке Ижевска четырёхмесячный оленёнок по кличке Венера умер из-за разрыва желудка от большого объёма пищи и инородных предметов.

Общество Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Политика Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.

Здоровье Статус ВОЗ и ЮНИСЕФ присвоили столичной больнице имени Ерамишанцева Статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) присвоили больнице имени Ерамишанцева, включая 12 подразделений, среди которых — два родильных дома, центр планирования семьи, а также девять женских консультаций, рассказал главный врач клиники Артур Габриелян.

Экономика Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.

Общество Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.

Энергетика Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом» Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.

Происшествия Четыре подростка погибли в ДТП в Волгоградской области Четыре подростка погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, информируют в пресс-службе регионального управления МВД.

Политика Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии.

Шоу-бизнес Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.

Армия и оружие Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Космос В центре Млечного пути произошёл мощный взрыв 09.10.2019 Невероятной силы энергия вырвалась из «окрестностей» черной дыры, которая расположена в центре Млечного пути.

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Технологии В Роскомнадзоре назвали сроки блокировки Telegram Роскомнадзор разрабатывает новую систему противодействия распространению запрещенной информации в Интернете, которая поможет полностью заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Общество СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Спорт Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на чемпионате мира В настоящее время в немецком городе Штутгарт в крытой арене Hanns-Martin-Schleyer-Halle проходит 49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.