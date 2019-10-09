Футбол
ИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
Кандела: «„Монако“ — прекрасное место для Головина, чтобы реализовать свой потенциал»
Sport24.ruвчера в 20:42
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Космос
Ракета «Протон-М» с двумя спутниками стартовала с Байконура
Ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М» запущена с космодрома Байконур с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.
RT на русском 06:24
Общество
Посетители ижевского зоопарка до смерти закормили оленёнка
В зоопарке Ижевска четырёхмесячный оленёнок по кличке Венера умер из-за разрыва желудка от большого объёма пищи и инородных предметов.
Life.ru 05:29
Общество
Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев о генплане Екатеринбурга и городских проектах
Znak.com попросил одного из ведущих застройщиков Екатеринбурга - главу компании Атомстройкомплекс Валерия Ананьева прокомментировать расчеты городских властей и ситуацию на рынке строительства.
Znak.com 04:53
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Политика
Пелоси обвинила Белый дом в предательстве демократии
Предательством демократии назвала отказ Белого дома от сотрудничества по импичменту президента США спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси.
REGNUM вчера в 21:30
Здоровье
Статус ВОЗ и ЮНИСЕФ присвоили столичной больнице имени Ерамишанцева
Статус Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного чрезвычайного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) присвоили больнице имени Ерамишанцева, включая 12 подразделений, среди которых — два родильных дома, центр планирования семьи, а также девять женских консультаций, рассказал главный врач клиники Артур Габриелян.
Вечерняя Москва 00:17
Экономика
Автодилеры попросили президента РФ не повышать утилизационный сбор
Как сообщало ИА REGNUM, повысить ставки утилизационного сбора на автомобили предлагает Минпромторг.
REGNUM 02:38
Общество
Гусмана удивили слова комика о взносах в КВН
Член жюри КВН Юлий Гусман заявил телеканалу "360", что ему ничего не известно о взносах, которые, по словам комика Нурлана Сабурова, должны платить команды за свои выступления.
Московский Комсомолец 06:36
Кино
Мишель Пфайффер приехала в Москву на презентацию фильма «Малифисента»
RuNews24.ru 07 октября в 05:54
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Происшествия
Четыре подростка погибли в ДТП в Волгоградской области
Четыре подростка погибли в результате столкновения автомобиля с деревом, информируют в пресс-службе регионального управления МВД.
Московский Комсомолец 00:34
Политика
Лавров увидел в действиях США в Сирии недоговороспособность Вашингтона
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции отметил непоследовательный и противоречивый характер действий США в Сирии.
RT на русском 04:42
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Космос
И наступит мрак: названа дата гибели Солнца
ФедералПресс 07 октября в 04:14
Армия и оружие
Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ
После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Футбол
Месси всерьез задумывался об уходе из «Барселоны»
Газета.Ru 04:48
Космос
В центре Млечного пути произошёл мощный взрыв
09.10.2019 Невероятной силы энергия вырвалась из «окрестностей» черной дыры, которая расположена в центре Млечного пути.
Портал Поиск 04:24
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости вчера в 15:19
Технологии
В Роскомнадзоре назвали сроки блокировки Telegram
Роскомнадзор разрабатывает новую систему противодействия распространению запрещенной информации в Интернете, которая поможет полностью заблокировать мессенджер Telegram на территории России.
UfaTime.ru 00:56
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК 07 октября в 16:46
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Спорт
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на чемпионате мира
В настоящее время в немецком городе Штутгарт в крытой арене Hanns-Martin-Schleyer-Halle проходит 49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике.
Блокнот Воронеж 04:45
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо экс-короля Малайзии
Еще недавно Оксана Воеводина заявила, что требует от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии, огромных алиментов и недвижимость в Лондоне и Москве.
Телепрограмма вчера в 09:21
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36