Футбол
ИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
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Кандела: «„Монако“ — прекрасное место для Головина, чтобы реализовать свой потенциал»
Sport24.ruвчера в 20:42
Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»
Спорт-Экспрессвчера в 20:00
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Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»
По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян
В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.
Политика
Опрос: более половины американцев одобряют процедуру импичмента Трампа
Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе.
Кино
Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах
«Лента.ру» съездила на премьеру «Гемини» в Будапешт и встретилась со знаменитым продюсером фильма Джерри Брукхаймером, подарившим миру «Пиратов Карибского моря», «Сокровища нации» и «Плохих парней», чтобы узнать, как снималась одна из самых высокотехнологичных картин года.
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Армия и оружие
На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику
На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.
Происшествия
Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу
Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Путешествия
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
Кино
Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными
Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Экономика
Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков
На состоявшемся 4 октября совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Хоккей
Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне
Российский нападающий клуба Национальный хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне.
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк тайно выписали из клиники в Москве в субботу.
Политика
Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Происшествия
В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда
Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Происшествия
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья, об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Наука
Электронные сигареты вызвали у мышей рак легких
Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие пара от электронных сигарет на лабораторных мышей.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»
Драма «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова номинирована на премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм».
Финансы
Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).