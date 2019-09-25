Футбол

ИзвестияИзвестияСорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

2 фото
Александр Головин, "Монако" Российского хавбека на старте нынешнего сезона штормит, как и весь "Монако". В седьмом туре чемпионата Франции он выдал невероятную игру в дерби против "Ниццы". Монегаски победили (3:1), а Головин оформил дубль и отдал голевую передачу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чемпион мира Кандела: Головин идеален для «Монако»

Газета.Ruвчера в 22:37

Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»

Матч ТВвчера в 22:33

Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»

Sportbox.RUвчера в 22:33

Кандела: «„Монако“ — прекрасное место для Головина, чтобы реализовать свой потенциал»

Sport24.ruвчера в 20:42

Венсан Кандела: «„Монако“ может стать прекрасным местом для Головина, чтобы реализовать весь свой потенциал»

Спорт-Экспрессвчера в 20:00

Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью

Известиявчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.
Интерфакс вчера в 23:08
Общество

В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян

В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.
РИА Новости вчера в 09:47
Политика

Опрос: более половины американцев одобряют процедуру импичмента Трампа

Большинство американцев поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, начатую демократами в Конгрессе.
ТАСС вчера в 20:18
Кино

Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах

«Лента.ру» съездила на премьеру «Гемини» в Будапешт и встретилась со знаменитым продюсером фильма Джерри Брукхаймером, подарившим миру «Пиратов Карибского моря», «Сокровища нации» и «Плохих парней», чтобы узнать, как снималась одна из самых высокотехнологичных картин года.
Lenta.ru 07 октября в 17:05
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Хоккей

Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне

Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Армия и оружие

На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику

На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии.
РИА Новости вчера в 22:49
Происшествия

Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу

Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.
Российская газета вчера в 20:57
Кино

«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате

Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 07 октября в 04:57
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

Lenta.ru 00:31
Кино

Роберт Дауни-младший назвал слова Скорсезе о Marvel бессмысленными

Роберт Дауни-младший, известный по роли Железного человека во франшизе «Мстители», ответил на критику Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel.
Культуромания вчера в 07:09
Экономика

Застройщики заявили Мутко о «потребительском терроризме» дольщиков

На состоявшемся 4 октября совещании с вице-премьером Виталием Мутко застройщики высказали свои предложения, как сократить число исков от дольщиков о взыскании неустоек за недостатки в квартирах.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Хоккей

Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне

Российский нападающий клуба Национальный хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов прокомментировал первую шайбу в нынешнем сезоне.
Газета.Ru 00:25
Шоу-бизнес

Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости 07 октября в 08:31
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк тайно выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк тайно выписали из клиники в Москве в субботу.
Мойка78 вчера в 11:02
Политика

Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.
Piter.tv 07 октября в 12:51
Финансы

ВТБ больше не принимает вклады в евро

Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Коммерсантъ вчера в 07:31
Происшествия

В Бийске мать убила 11-месячную дочь и бросила тело у подъезда

Известно, что тело девочки возрастом 11 месяцев было найдено еще в июле возле подъезда в одном из спальных районов города.
Дни24 вчера в 11:40
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в квартирах

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какой температурный режим лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья, об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 00:04
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Наука

Электронные сигареты вызвали у мышей рак легких

Американские ученые провели эксперимент, который выявил пагубное воздействие пара от электронных сигарет на лабораторных мышей.
Газета.Ru вчера в 05:24
Кино

Российский фильм «Дылда» вошел в число претендентов на «Оскар»

Драма «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова номинирована на премию «Оскар» в категории «Международный художественный фильм».
ФедералПресс 07 октября в 18:00
Финансы

Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное