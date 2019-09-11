Политика
РБКСосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома
Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил владелец дома напротив Грег Талли.
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Семья предполагаемого американского агента Олега Смоленкова спешно покинула свой дом в Стаффорде (штат Виргиния) при виде журналиста одного из американских СМИ, сообщил «РИА Новости» владелец дома напротив Грег Талли.Коммерсантъвчера в 21:06
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Семья «американского шпиона» Смоленкова в США сбежала из дома из-за журналиста
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