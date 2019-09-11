с чего всё началось

Семья предполагаемого секретного осведомителя США Олега Смоленкова, работавшего в разные годы в Кремле, спешно покинула свой дом в городе Стаффорд, штат Вирджиния, при виде журналиста одного из американских СМИ. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил владелец дома напротив Грег Талли.

Сосед сообщил о спешном отъезде семьи «агента ЦРУ» Смоленкова из дома

Здоровье Роспотребнадзор объяснил, что делать при отравлении в ресторане Отмечается, что необходимо лучить медицинское заключение, в котором, желательно, чтобы была объяснена причинно-следственная связь между употреблением пищи в ресторане и отравлением.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия В башнях «Бутырки» пугачевских времен нашли заключенных Члены ОНК направили руководству "Бутырки" письменное предложение закрыть для использования эти казематы, поскольку они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Политика Музеи Крыма предоставили суду новые доказательства по скифскому золоту Музеи Крыма предоставили апелляционному суду в Амстердаме дополнительные доказательства принадлежности им коллекции скифского золота.

Политика Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.

Футбол Англия пропустила три мяча от Косово Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Здоровье На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца Врачи Сахалинской областной клинической больницы смогли "завести" сердце пациента после почти получасовой остановки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Политика Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Экономика В Роснедрах назвали остатки арктического шельфа России «несладкими» Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал, что российские компании не проявляют значительного интереса к геологоразведочным работам в Арктической зоне России.

Политика Украина приостановила расторжение двусторонних соглашений с Россией Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов по СНГ.

Политика В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.

Экономика Названы самые популярные финансовые продукты у россиян Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.

Баскетбол Маркус Смарт: «Кемба Уокер похож на Айзейю Томаса» Защитник «Бостона» Маркус Смарт нашел схожесть между своим новым одноклубником Кембой Уокером и бывшим игроком «Селтикс» Айзейей Томасом.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.