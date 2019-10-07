Шоу-бизнес
РЕН ТВСоседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
Соседи звезды сериала "Счастливы вместе" Натали Бочкаревой обеспокоены исчезновением актрисы, сообщает издание Starhit. Напомним, 28 сентября Бочкарева была задержана в центре столицы.
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с чего всё началось
После недавнего скандала с запрещенными веществами актриса перестала выходить на связь. Она не появляется дома, избегает общения с журналистами и даже отменила все мастер-классы в собственной студии. Недавно 39-летняя Наталья Бочкарева оказалась в эпицентре громкого скандала.StarHit.ru12:00
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Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости 22:32
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Политика
Трамп сообщил о нежелании звонить Зеленскому
Как информирует Axios со ссылкой на три источника, американский лидер признался, что даже не имел желания звонить Зеленскому и сделал это лишь по настоянию главы Минэнерго США Рика Перри.
RuNews24.ru 03:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Общество
Нобелевская неделя стартует в Стокгольме 7 октября
Экономика сегодня 17:37
Волейбол
Российские волейболисты победили египтян на Кубке мира
Весь спорт 02:57
Здоровье
Ученые: Умеренное употребление алкоголя не приводит к деменции
Ученые из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета выяснили, что пожилые люди, которые, употребляют ежедневно от одного до двух бокалов алкоголя, имеют точно такие же шансы на развитие когнитивных расстройств (старческую деменцию), как и их сверстники, которые редко употребляют спиртное.
Российская газета 04 октября в 03:35
Футбол
Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий по поводу своего возможного возвращения на тренерский мостик «Спартака».
Евро-футбол.ру 16:44
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
Газета.Ru 19:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отпраздновала 82-летие Алины Редель в платье-балахоне
Алла Пугачёва была приглашена отметить 82-летие Алины Редель на светскую вечеринку, где покорила всех присутствующих.
Актуальные Новости вчера в 23:08
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Общество
В Кузбассе ищут директора филиала на зарплату от 200 000 рублей
Лидером рейтинга стало предложение для директора филиала с вознаграждением от 200 000 рублей.
КузПресс 23:13
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости 23:33
Политика
Экс-глава МИД Латвии осудил правительство за позор на весь мир
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс выразил мнение, что правительство позорит страну на международной арене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:33
Авто
В Дании к 2030 году запретят двигатели внутреннего сгорания
Продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания запретят в Дании к 2030 году. Об этом сообщил портал eadaily.com.
Известия 21:54
Кино
Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы студии Marvel
Говорит Москва 04 октября в 12:34
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25