После недавнего скандала с запрещенными веществами актриса перестала выходить на связь. Она не появляется дома, избегает общения с журналистами и даже отменила все мастер-классы в собственной студии. Недавно 39-летняя Наталья Бочкарева оказалась в эпицентре громкого скандала.

с чего всё началось

Соседи звезды сериала "Счастливы вместе" Натали Бочкаревой обеспокоены исчезновением актрисы, сообщает издание Starhit. Напомним, 28 сентября Бочкарева была задержана в центре столицы.

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