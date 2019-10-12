Происшествия
РИА НовостиСоседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
Участковый полиции не получал жалоб от соседей на подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове после его освобождения из колонии, сообщили журналистам в областном главке МВД. Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу и по пути пропала.
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В Саратове проверят участкового, который работал с подозреваемым в убийстве девочки
Московский Комсомолецвчера в 13:28
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После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
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Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
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Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
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Гимнастка Чусовитина выступит на своей восьмой Олимпиаде
Выступающая за Узбекистан 44-летняя спортивная гимнастка Оксана Чусовитина отправится на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
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В Японии объявлена эвакуация 50 тысяч человек из-за тайфуна «Хагибис»
Власти объявили эвакуацию пятидесяти тысяч жителей префектур Миэ, Токио, Сидзуока, Тиба и Гумма. Стихия угрожает их жизням и здоровью.
Российская газета вчера в 01:39
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Автоспорт
Феттель стал победителем квалификации Гран-при Японии
Немецкий пилот "Феррари" Себастьан Феттель стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Японии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 01:12
Футбол
«Зенит» показал тренировку с Кокориным, который работал в общей группе
Чемпионат 11 октября в 12:55
Экономика
В правительстве объяснили повышение зарплаты иркутского губернатора
В пресс-службе правительства Иркутской области заявили, что повышение зарплат губернатора Сергея Левченко и госслужащих стали возможны из-за роста доходной части бюджета региона.
Газета.Ru 02:40
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В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
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Названы пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Об ошибках, которые люди допускают при домашнем лечении, рассказали специалисты. Главная ошибка – это не лечить кашель.
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Малиновский принес сборной Украины уверенную победу над Литвой
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Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости вчера в 10:58
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
Известия 11 октября в 13:06
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
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Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
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Политика
Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито
Морено приказал войскам дежурить на улицах во время комендантского часа и рядом с важными объектами, в частности, электростанциями и больницами.
Интерфакс 01:39
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
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Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами
Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.
ProstoProSport вчера в 16:39
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Авто
В России изменился расчет транспортного налога
В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.
ToDay News Ufa вчера в 16:48
Армия и оружие
В США назвали важнейшую цель России в Европе при наступлении глобальной войны
Автор отмечает, что подобные уязвимости в европейской логистике не представляли серьезной опасности во время Холодной войны, однако подобное положение вещей изменило появление у России высокоточных крылатых ракет, способных запускаться из российских территориальных вод и достигать цели внутри континентальной Европы.
Lenta.ru вчера в 17:01