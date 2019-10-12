Участковый полиции не получал жалоб от соседей на подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове после его освобождения из колонии, сообщили журналистам в областном главке МВД. Девятилетняя девочка в Саратове в среду утром ушла из дома в школу и по пути пропала.

Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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