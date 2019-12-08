Происшествия
РИА НовостиСоседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия. Один из жителей деревни рассказал "Пятому каналу", что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались.
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с чего всё началось
Молодой человек, который был знаком с детьми из семьи, где вечером сотрудники ФСБ обнаружили при обыске арсенал с оружием, в интервью 5-tv.ru рассказал, что они были очень замкнутые и зажатые.Пятый каналвчера в 15:50
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Сосед семьи, у которой в коттедже под Гатчиной нашли арсенал оружия, рассказал о хозяине дома и детях
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:56
«Он стрелял по девочкам солью»: сосед многодетной семьи из Ленобласти, где нашли арсенал оружия
Пятый каналвчера в 15:50
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