Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСоседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия. Один из жителей деревни рассказал "Пятому каналу", что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались.
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с чего всё началось

«Он стрелял по девочкам солью»: сосед многодетной семьи из Ленобласти, где нашли арсенал оружия

Молодой человек, который был знаком с детьми из семьи, где вечером сотрудники ФСБ обнаружили при обыске арсенал с оружием, в интервью 5-tv.ru рассказал, что они были очень замкнутые и зажатые.
Пятый каналвчера в 15:50

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Сосед семьи, у которой в коттедже под Гатчиной нашли арсенал оружия, рассказал о хозяине дома и детях

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 15:56

Стали известны подробности о жизни семьи из Гатчинского района, в доме которой нашли склад оружия

Online47.ru01:55

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новостивчера в 20:52

Соседи рассказали, как хозяин арсенала под Гатчиной стрелял по прохожим детям

78.ruвчера в 18:26

Местный житель рассказал Лайфу о семье, в доме которой изъяли оружие — видео

Life.ruвчера в 16:24

Соседи рассказали о семье жителя Гатчины. В его доме нашли оружие, а самого заподозрили в растлении дочки

Телеканал 360°01:21

«Он стрелял по девочкам солью»: сосед многодетной семьи из Ленобласти, где нашли арсенал оружия

Пятый каналвчера в 15:50
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Кино

«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

ТАСС вчера в 18:39
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
РБК 02:57
Гаджеты

В России запущены продажи флагманов Xiaomi Mi Note 10 и 10 Pro

Xiaomi Note 10 с шестью гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами ПЗУ в России доступен за 39 990 рублей.
RuNews24.ru вчера в 03:04
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Происшествия

Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
RT на русском 01:53
Транспорт

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Lenta.ru вчера в 22:44
Общество

Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок

Резервный самолет авиакомпании S7 Airlines во вторник вылетел из Новосибирска в Бангкок вместо Airbus A320, который вернулся в столицу Сибири из-за неисправности, сообщил РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РИА Новости 02:34
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета вчера в 13:02
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

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Космос

Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых

Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Naked Science 02:12
Музыка

YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия

В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.
Salt Mag 15 декабря в 07:32
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Гаджеты

JBL выпустит «вечные» беспроводные наушники на солнечных батареях

Компания JBL запустила краудфандинговую кампанию, которая нацелена на реализацию проекта по созданию беспроводных наушников-вкладышей для улицы под названием Reflect Eternal, работающих на солнечных батареях.
REGNUM вчера в 15:00
Политика

Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
РБК вчера в 13:35
Общество

Путин ввел новый налог в регионах страны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении с 1 января 2020 года налога на профессиональный доход в регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками, сообщает DEITA.
Deita.ru 15 декабря в 07:01
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru вчера в 18:54
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Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru вчера в 04:30
Армия и оружие

ВСУ десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

РИА Новости 01:48
Армия и оружие

Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой

Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Телеканал 360° вчера в 23:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением

Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
RT на русском 02:32
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