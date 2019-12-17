Происшествия
Российская газетаВ Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия
В ведомстве полагают, что многодетный отец семейства на протяжении многих лет насиловал свою дочь. При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Спартанцы Бовта: что скрывалось за стенами трехэтажного коттеджа в Ленобласти
Пятый каналвчера в 22:20
Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка
47 новостейвчера в 17:19
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Кино
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Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
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Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»
Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Общество
Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой
Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
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На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Политика
Власти Украины решили ввести двойное гражданство
Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Политика
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Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Политика
Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9
Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Политика
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Армия и оружие
Турция отправила военные подразделения в Ливию
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Общество
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Происшествия
Полиция отпустила директора ФБК Жданова
Директор ФБК Иван Жданов отпущен из полиции, куда был доставлен после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Технологии
Побойся бота: как Telegram-деанонимайзер вычисляет преступников
Telegram-деанонимайзер представлен в виде сети ботов, которые размещены в мессенджере и действуют там под видом реальных пользователей, их сообществ либо различных сервисов, использующихся для покупок в интернете и просмотра различного контента.
Общество
Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX
Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Шоу-бизнес
Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены
Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
Наука
Выявлен вред от электронных сигарет
Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Происшествия
В Иркутске водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта
Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».
Армия и оружие
Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном
Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.