Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Ленобласти при обыске в доме многодетной семьи нашли арсенал оружия

В ведомстве полагают, что многодетный отец семейства на протяжении многих лет насиловал свою дочь. При обыске в коттедже, где жила семья, был найден целый арсенал оружия, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать78

Подробнее о событии

В Гатчинском районе обнаружен коттедж с восемью детьми и арсеналом оружия, а хозяин дома насиловал 13-летнюю дочь

Ivbg.ruвчера в 22:14

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

РИА Новостивчера в 20:52

Источник: силовики изымают оружие из частного дома в Ленобласти

ТАССвчера в 13:23

Эксперт оценил найденный у многодетной семьи в Ленобласти арсенал оружия

Известиявчера в 15:35

Арсенал нашли в доме многодетной семьи под Петербургом

Интерфаксвчера в 13:55

Спартанцы Бовта: что скрывалось за стенами трехэтажного коттеджа в Ленобласти

Пятый каналвчера в 22:20

Семейка Бовт: Под Гатчиной нашли дом, где стреляли, молились и насиловали ребенка

47 новостейвчера в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
РБК вчера в 21:51
Музыка

Пригожин поддержал Носкова после критики Мазаева за «жалкий концерт»

Пригожин осудил заявления лидера группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева, указавшего на то, что выступление Носкова было "жалким".
Московский Комсомолец вчера в 19:15
Общество

Названы главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал четыре основные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.
РИА Новости вчера в 19:20
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

REGNUM вчера в 13:57
Политика

Власти Украины решили ввести двойное гражданство

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
РБК вчера в 23:16
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News 15 декабря в 19:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Политика

Горбачев обвинил Вашингтон в стремлении к военному превосходству

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что США стремятся к одностороннему военному превосходству путем выхода из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями, однако такая цель опасна и недостижима.
Известия вчера в 23:33
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Политика

Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину

РИА Новости вчера в 19:26
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости вчера в 09:02
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su 15 декабря в 08:37
Армия и оружие

Турция отправила военные подразделения в Ливию

Красная весна вчера в 14:42
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил отечественный прокат

Слово и Дело вчера в 04:10
Авто

Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов

Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Тарантас Ньюс 14 декабря в 08:20
Экономика

Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%

Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
REGNUM вчера в 08:18
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ведомости вчера в 10:47
Общество

Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
REGNUM вчера в 20:50
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Происшествия

Полиция отпустила директора ФБК Жданова

Директор ФБК Иван Жданов отпущен из полиции, куда был доставлен после выхода из спецприемника, где он отбывал административный арест.
BFM.ru вчера в 08:36
Футбол

Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Газета.Ru вчера в 13:19
Технологии

Побойся бота: как Telegram-деанонимайзер вычисляет преступников

Telegram-деанонимайзер представлен в виде сети ботов, которые размещены в мессенджере и действуют там под видом реальных пользователей, их сообществ либо различных сервисов, использующихся для покупок в интернете и просмотра различного контента.
Известия вчера в 16:01
Общество

Boeing решила приостановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
РБК вчера в 18:30
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Шоу-бизнес

Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего детей у жены

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала защитника сборной России и «Оттавы» Никиту Зайцева, на которого набросились звёзды шоу-бизнеса за то, что он обманом выкрал своих детей у супруги.
News.ru 15 декабря в 07:47
Наука

Выявлен вред от электронных сигарет

Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Взгляд.ру вчера в 07:52
Экономика

В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»

Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
РБК вчера в 22:58
Происшествия

В Иркутске водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта

Водитель открыл стрельбу на дороге в ходе конфликта в городе Иркутске. Видеозапись была выложена 16 декабря социальной сети «ВКонтакте».
REGNUM вчера в 15:49
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
iReactor 15 декабря в 23:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное