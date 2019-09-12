Шоу-бизнес
iReactorСоседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой. Местная жительница побеседовала с журналистами «КП». Она рассказала, что с трудом узнала Анастасию во время их последней встречи.
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с чего всё началось
Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга - фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто.Комсомольская правдавчера в 13:08
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«Очень полная, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк
Комсомольская правдавчера в 13:08
«Волос как будто нет»: соседка Заворотнюк рассказала, как выглядит актриса
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«Не узнала»: Соседка рассказала о том, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк
Пятый каналвчера в 14:48
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Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие
ВВС Индии решили купить еще 33 российских истребителя
Как сообщает The Economic Times, представители ВВС Индии намерены выступить с предложением о приобретении 33 новых многоцелевых истребителей, в том числе 21 – Миг-29 и 12 – Су-30МКИ.
ИнфоШОС вчера в 07:52
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Армия и оружие
Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике
«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:36
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Спорт
ВАДА заказало исследование препаратов от астмы
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование на тему того, как препараты от астмы влияют на состояние спортсменов.
Матч ТВ 02:01
Политика
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Экономика
Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Гаджеты
Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой
Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Футбол
Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»
В петербургском «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год.
Матч ТВ 02:53
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета вчера в 10:57
Футбол
Венсан Компани не смог сыграть в своем прощальном матче
В Манчестере состоялся прощальный матч экс-капитана футбольной сборной Бельгии и игрока местного клуба "Сити" Венсана Компани.
Вести.Ru вчера в 21:15
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39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39