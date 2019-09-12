Шоу-бизнес

iReactoriReactorСоседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой. Местная жительница побеседовала с журналистами «КП». Она рассказала, что с трудом узнала Анастасию во время их последней встречи.
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с чего всё началось

«Очень полная, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга - фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто.
Комсомольская правдавчера в 13:08

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«Очень полная, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Комсомольская правдавчера в 13:08

«Волос как будто нет»: соседка Заворотнюк рассказала, как выглядит актриса

Телепрограммавчера в 13:57

«Полная, косыночка на голове»: Соседи о жутком состоянии Заворотнюк перед госпитализацией

Дни.рувчера в 14:00

Соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о госпитализации актрисы

StarHit.ruвчера в 16:00

«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

РИА Новостивчера в 15:25

«Не узнала»: Соседка рассказала о том, как сейчас выглядит Анастасия Заворотнюк

Пятый каналвчера в 14:48

«Проклятие прекрасной няни»: В соцсетях нашли мистическую параллель между Заворотнюк и Фриске

Царьград01:45
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Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Политика

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
Армия и оружие

ВВС Индии решили купить еще 33 российских истребителя

Как сообщает The Economic Times, представители ВВС Индии намерены выступить с предложением о приобретении 33 новых многоцелевых истребителей, в том числе 21 – Миг-29 и 12 – Су-30МКИ.
ИнфоШОС вчера в 07:52
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Футбол

Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА

Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM 01:24
Армия и оружие

Народное ополчение Ирака заявило о сбитом беспилотнике

«Тактическая группа 26-й бригады «Аль-Хашд аш-Шааби», дислоцирующейся в оперативном центре [провинции] Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 15:36
Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Спорт

ВАДА заказало исследование препаратов от астмы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование на тему того, как препараты от астмы влияют на состояние спортсменов.
Матч ТВ 02:01
Политика

Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года

Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Космос

Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание

Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12
Армия и оружие

Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

РБК вчера в 19:22
Происшествия

На Урале с осуждённых коррупционеров взыскали более 30 млн рублей

RT на русском 02:56
Футбол

Каррера прилетел в Москву

Газета.Ru вчера в 18:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прилетел в Дагестан

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, прилетел из Абу-Даби в Дагестан.
REGNUM 00:44
Гаджеты

Компания Apple представила iPhone 11 Pro с тройной камерой

Компания Apple в рамках собственной презентации представила iPhone 11. Событие состоялось в театре Стива Джобса.
Popcake 10 сентября в 15:58
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Футбол

Экс-тренер «Зенита» планирует стать президентом «Порту»

В петербургском «Зените» Виллаш-Боаш работал с 2014 по 2016 год.
Матч ТВ 02:53
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Футбол

Лионель Месси не хочет покидать «Барселону»

REGNUM 02:26
Происшествия

Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета вчера в 10:57
Футбол

Венсан Компани не смог сыграть в своем прощальном матче

В Манчестере состоялся прощальный матч экс-капитана футбольной сборной Бельгии и игрока местного клуба "Сити" Венсана Компани.
Вести.Ru вчера в 21:15
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
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Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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