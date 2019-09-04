Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга - фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто.

с чего всё началось

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой. Местная жительница побеседовала с журналистами «КП». Она рассказала, что с трудом узнала Анастасию во время их последней встречи.

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

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