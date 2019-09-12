Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга - фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто.

с чего всё началось

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой. Местная жительница побеседовала с журналистами «КП». Она рассказала, что с трудом узнала Анастасию во время их последней встречи.

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Гаджеты Три камеры нового айфона. Стив Джобс перевернулся бы в гробу Злые языки продолжают твердить, что появление нескольких камер на корпусе неэстетично и что в будущем весь корпус смартфона можно утыкать камерами.

Политика CNN: Помпео может стать новым помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майка Помпео вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Происшествия Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.

Происшествия Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.

Политика Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку - СМИ Напомним, ранее "Российский Диалог" сообщал читателям о масштабном митинге под стенами администрации президента Украины Владимира Зеленского, участники которого потребовали от главы государства немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова.

Музыка Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.

Политика Меркель: США больше не играют роль защитника Европы Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу и ей необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Гаджеты Уязвимость NetCAT угрожает серверным процессорам Intel Исследователи объясняют, что корень проблемы связан с механизмом Intel DDIO, который был создан для серверных процессоров и был призван оптимизировать их работу.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 появится в продаже 17 сентября Бренд Redmi объявил дату начала продаж потенциального бестселлера Redmi Note 8, который был представлен еще 29 августа, но, в отличие от старшей модели Redmi Note 8 Pro, еще не появился в продаже.

Происшествия В Армении скончался российский военнослужащий Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.

Политика Путин уволил 30 генералов и полковников В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.

Здоровье США планируют ограничить продажу вейпов Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Политика В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.

Шоу-бизнес Любовница Шаляпина сделала тест ДНК на отцовство Чтобы доказать отцовство Прохора, женщина сделала тест ДНК, который подтвердил отцовство Шаляпина с достоверностью 99, 9 %. Однако специалисты поставили под сомнение результаты исследования .

Происшествия В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.