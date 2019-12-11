Происшествия
Lenta.ruСоседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии
Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360». По словам соседки Надежды, всю ночь в квартире 20-летней Анны играла музыка и были слышны крики, ругань и женский плач.
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с чего всё началось
"На суде мы не были, ни я ни Аня", — сказал Николай Егорович телеканалу "360", добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.Телеканал 360°вчера в 19:38
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В убийстве студентки РУДН подозревается ухажер, купивший телевизор
Московский Комсомолецвчера в 10:35
Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели
Телеканал 360°вчера в 16:52
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Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
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Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна
По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
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В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус
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Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
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Политика
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Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск
Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области
Столкновение микроавтобуса Peugeot с грузовиком Mercedes и автомобилем ВАЗ в Борисоглебском районе стало причиной гибели пяти человек, еще двое пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Происшествия
Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы
Политика
Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик
27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Футбол
Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов
Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.
Хоккей
«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал 2 очка
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи.
Спорт
Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обвинил генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта в оказании давления на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Политика
Лавров: скоро российских дипломатов обвинят в приёме допинга
Отвечая на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова на пресс-конференции в Вашингтоне, Лавров отметил, что Шифф комментирует в таком ключе элементарный для любой страны контакт между главой МИД и президентом другой страны.
Происшествия
Шесть человек погибли в результате стрельбы в США
Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Политика
Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС
На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Общество
На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.