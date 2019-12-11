Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСоседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360». По словам соседки Надежды, всю ночь в квартире 20-летней Анны играла музыка и были слышны крики, ругань и женский плач.
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с чего всё началось

Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели

"На суде мы не были, ни я ни Аня", — сказал Николай Егорович телеканалу "360", добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.
Телеканал 360°вчера в 19:38

Подробнее о событии

Дедушка убитой студентки РУДН раскрыл подробности трагедии

Вечерняя Москва00:24

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

РИА Новостивчера в 21:08

Завернутое в одеяло тело девушки нашли на юго‑западе Москвы

РИАМОвчера в 08:12

РУДН окажет помощь семье погибшей на юго-западе Москвы студентки

Москва 24вчера в 13:57

РУДН окажет помощь семье погибшей на юго-западе столицы студентки

Агентство Москвавчера в 13:40

В убийстве студентки РУДН подозревается ухажер, купивший телевизор

Московский Комсомолецвчера в 10:35

Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели

Телеканал 360°вчера в 16:52
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Шоу-бизнес

Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом

OAnews вчера в 07:39
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Актуальные Новости вчера в 04:30
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Вести.Ru вчера в 22:01
Политика

Лавров подсказал Зеленскому способ достичь мира в Донбассе

Напомним, что накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал удвоить усилия по урегулированию конфликта в Донбассе.
ИА Новороссия 00:58
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Происшествия

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к пожизненному сроку заключения Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.
RT на русском вчера в 10:25
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Rambler News Service вчера в 14:39
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Общество

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Политика

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» в газовом споре

Российская сторона сохраняет еще несколько "нестандартных козырей" на газовых переговорах, победу Украине праздновать рано, заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости вчера в 10:41
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Гаджеты

Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году

Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
3DNews 00:08
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск

Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 09:17
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

Столкновение микроавтобуса Peugeot с грузовиком Mercedes и автомобилем ВАЗ в Борисоглебском районе стало причиной гибели пяти человек, еще двое пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
ТАСС вчера в 04:42
Происшествия

Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Интерфакс вчера в 14:32
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости вчера в 11:57
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Футбол

Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов

Воспитанник «Барселоны» Ансу Фати отличился на 87-й минуте заключительного матча группового турнира против «Интера» в возрасте 17 лет и 40 дней, став самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс вчера в 18:01
Хоккей

«Каролина» обыграла «Эдмонтон», Свечников набрал 2 очка

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал 2 голевые передачи.
Спорт-Экспресс вчера в 23:43
Спорт

Россия обвинила США в грубом вмешательстве в расследование WADA

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обвинил генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта в оказании давления на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Lenta.ru вчера в 11:52
Политика

Лавров: скоро российских дипломатов обвинят в приёме допинга

Отвечая на вопрос корреспондента RT Игоря Жданова на пресс-конференции в Вашингтоне, Лавров отметил, что Шифф комментирует в таком ключе элементарный для любой страны контакт между главой МИД и президентом другой страны.
RT на русском вчера в 18:42
Происшествия

Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Lenta.ru вчера в 19:21
Футбол

«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Газета.Ru вчера в 18:41
Политика

Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
Известия 00:26
Общество

На Украине произошел скандал из-за поездки «Мисс Львов» в Москву

Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
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