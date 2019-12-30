Культура

Pravda.RuPravda.RuСоседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
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Прохор Шаляпин
Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло.
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«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

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«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

РИА Новостивчера в 17:44

«Это невозможно смотреть»: Соседов раскритиковал концерты Пугачёвой

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«Еле дышит на сцене»: критик высказался против концертов Пугачевой

РЕН ТВвчера в 18:26

«Народ уже ненавидит этих артистов»: Шаляпин и Соседов прогоняют «немощных» звезд со сцены

НТВвчера в 06:49
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В Куйбышевском районе около села Жерелёво произошла трагедия на воде. Здесь 29 декабря в середине дня под лед провалились рыбаки.
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Происшествия

В Кузбассе нашли тело малышки, брошенной матерью на обочине

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Общество

Курилки в Шереметьево намерены вернуть в начале 2020 года

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден не собирается подчиняться повестке сената Конгресса о даче показаний в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
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Происшествия

Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года, соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.
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В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
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Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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