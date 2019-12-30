Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что возвращение на сцену Пугачёвой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость. В студии программы «Звезды сошлись» его мнение вызвало у артистов шок и негодование.

с чего всё началось

Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло.

Пожилые артисты должны уйти со сцены и больше не выступать, чтобы люди могли их запомнить на пике успеха, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В качестве примера он привел певицу Аллу Пугачеву, которая, по его словам, на сцене «еле дышит».

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