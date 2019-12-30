Культура

Rambler News ServiceRambler News ServiceМузыкальный критик призвал Пугачеву прекратить давать концерты

Пожилые артисты должны уйти со сцены и больше не выступать, чтобы люди могли их запомнить на пике успеха, заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В качестве примера он привел певицу Аллу Пугачеву, которая, по его словам, на сцене «еле дышит».
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Прохор Шаляпин
Я согласен, сцена — не место для жалости. Я, как артист, который столько лет не может ничего спеть нигде, я могу позволить себе сказать все, что я думаю. Все какие-то уставшие, озлобленные. Вы талантливые люди, ваше время просто ушло.
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Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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