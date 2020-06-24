Общество
ВедомостиНа Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Первоначально парад планировалось традиционно провести 9 мая.
Читать в источнике
Оценить465
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы. Видео
Национальная служба новостей03:15
Прямая трансляция Парада Победы состоится 24 июня в 10.00 на федеральных каналах
Призыв (Крымск)вчера в 08:28
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика
Путин призвал беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне
Российская газета 03:54
Общество
На Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу
Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 был зафиксирован на Украине - за прошедшие сутки заболели 940 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Газета.Ru 03:09
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51
Авто
В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
Здоровье
74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
Политика
Путин: Россия с другими странами сможет защитить мир от новых угроз
Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам Международной повестки.
РИА Новости 03:50
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия вчера в 17:41
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
ТАСС 03:46
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
В Брянске начался марш, посвящённый 75-й годовщине Победы
Из-за праздничного шествия в центре города перекрыто движение.
Сельцовский вестник 03:27
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Хоккей
Президент «Рейнджерс» высказался о перспективах Кравцова
Президент хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон высказался о перспективах Виталия Кравцова в его команде.
ГЛАС.RU 03:14
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС 21 июня в 22:28
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera вчера в 14:13
Политика
Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию
Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
Культура
О закрытии своего шоу высказалась Елена Степаненко
Live24 вчера в 08:40
Политика
Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
МИР 24 03:32
Политика
На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
Общество
В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса
Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Общество
В Москве выявили 1081 новый случай COVID-19
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Калмыкии, Сахалинской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.
РИА Новости вчера в 03:40
Политика
Брянскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач России»
Заведующему отделением Брянской городской больницы № 1 Валерию Эманову присвоено звание заслуженный врач Российской Федерации.
Рассвет (п.Суземка) 02:31
Армия и оружие
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 02:55
Здоровье
Омское здравоохранение выдохлось
Само письмо подписано главой омского министерства здравоохранения Ириной СОЛДАТОВОЙ.
Коммерческие Вести вчера в 12:30
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57