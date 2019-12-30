Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова

Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.
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Адвокат рассказал о деле против выжившего при стрельбе в Забайкалье

RT на русском06:29

В суд направлено уголовное дело о дедовщине в части, где рядовой расстрелял сослуживцев

Коммерсантъ06:00

Дело тюменского стрелка Шамсутдинова передано в суд

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Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в части Забайкалья признал вину

Российская газета05:23

После бойни в части в Забайкалье военный признался в неуставных отношениях

BFM.ru05:14

Военный признал вину в издевательствах над устроившим бойню солдатом-срочником

Lenta.ru03:28

Обвиняемый по делу о приведшей к стрельбе дедовщине в Забайкалье признал вину

Интерфакс05:38
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Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием.
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В парламент Турции могут внести вопрос об отправке войск в Ливию

Голосование по вопросу об отправке турецких войск в Ливию может состояться уже 2 января.
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