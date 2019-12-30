Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Здоровье Врач-нефролог Надия Фролова рассказала об опасности приема витамина D Заместитель главного врача по нефрологии клинической больницы № 2 Надия Фролова рассказала изданию «Говорит Москва» о том, что при употреблении витамина D нужно обязательно следить за уровнем в крови фосфора и кальция.

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com B.V Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.

Театры Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника» Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Практически вся территория России в январе окажется в розовом цвете, что означает, что январь будет теплым.

Здоровье Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.

Общество Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Общество В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

Шоу-бизнес После отповеди Водонаевой Охлобыстин извинился перед проститутками Звезда «Интернов» же, в свою очередь, опубликовал на личной странице «ВКонтакте» новый пост, в котором извинился перед проститутками, имея в виду, что зря назвал так Водонаеву.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.