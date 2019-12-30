Происшествия
Вести.RuСослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
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Политика
Пушков сравнил позицию Украины по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Сенатор Алексей Пушков назвал слабыми аргументы МИД Украины о "газовой зависимости" от России.
Общество
Мантуров назвал дату поставок МС-21 за рубеж
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться с 2023–2024 года.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Общество
В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
Шоу-бизнес
Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном
Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Общество
Почти половина россиян оказалась не уверена в завтрашнем дне
По данным ВЦИОМ, уверенных в завтрашнем дне россиян по сравнению с 2000 годом стало почти в полтора раза больше - увеличение с 33% до 51% респондентов соответственно.
Игры
Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5
Ранее @PSErebus точно назвал дату выхода The Last of Us 2 перед официальным анонсом. Позже Sony перенесла выход игры на май 2020 года.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Экс-главбуха «Седьмой студии» отказались судить в особом порядке
Происшествия
Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта.
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Политика
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
Политика
Захарова назвала причину вызова посла России в МИД Польши
Официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла объяснение вызову российского посла Сергея Андреева в МИД Польши.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова закрутила роман с 50-летним бизнесменом
Сегодня выяснилось, что возлюбленным Орловой является 50-летний бизнесмен Валерий. Их застали сидящими в обнимку в одном из столичных кафе.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Единоборства
Кадыров пообещал нокаутировать Емельяненко первым ударом
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко, если бой с ним состоится.
Общество
Swedbank закрыл счета сотрудников Sputnik Эстония
Swedbank уведомил сотрудников Sputnik Эстония о закрытии их счетов и разрыве договоров на оказание услуг, сообщили в агентстве.
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Шоу-бизнес
Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в ноябре снизилась до 9,19%
Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 декабря 2019 года снизилась на 0,21 процентных пункта - до 9,19% годовых, следует из статистики Банка России.
Экономика
Газпром выставит на аукционе пакет акций Conexus
Сегодня, 30 декабря, компания Газпром выставит на аукционе пакет принадлежащих ей акций латвийского оператора газораспределительной системы Conexus Baltic Grid (Conexus).
Спорт
Шведский лыжник Вестберг извинился перед Большуновым
Шведский лыжник Карл Юхан Вестберг прокомментировал свое высказывание в адрес россиянина Александра Большунова после четвертьфинальной спринтерской гонки «Тур де Ски».
Здоровье
Новая поликлиника в Елшанке начала принимать пациентов
Поликлиника находится в 3-х этажном здании, рядом с многоквартирным домом, который был возведен для переселенцев из аварийного жилья в рамках благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина.