Происшествия
Газета.RuСослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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Футбол
Морено провел первую тренировку в «Монако»
Главный тренер «Монако» Роберт Морено провел первую тренировку с командой, сообщает Twitter клуба.
Космос
Как Украина планирует строить сверхтяжёлые ракеты-носители
Конструкторское бюро Украины «Южное» ведёт проектные работы по созданию целой линейки перспективных космических ракет-носителей сверхтяжёлого класса Mayak.
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.
Политика
Посольство РФ в Польше напомнило властям республики о вкладе СССР в победу над фашизмом
Посольство России в Варшаве ответило в понедельник на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который ранее опубликовал документ, в котором изложил польскую позицию в отношении исторических событий прошлого века и Второй мировой войны, в том числе по пакту Молотова - Риббентропа.
Шоу-бизнес
Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом
Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Политика
Павел Яблонский: Польша готова вести с Россией длительную информационную войну
Польский чиновник отметил, что Варшава решила сразу не реагировать на слова Путина, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться.
Культура
Музыкальный критик заявил, что Пугачевой больше нельзя давать концерты
Соседов считает, что певица «еле дышит, когда стоит на сцене». Критик не думает, что Пугачева способна дать хороший концерт.
Происшествия
Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео
Видеозапись взрыва на автозаправочной станции в городе Сатка (Челябинская область) опубликована 30 декабря на YouYube.
Авто
Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным
По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Политика
США пообещали продолжить вводить санкции против Ирана в 2020 году
США продолжат вводить санкции против Ирана в 2020 году, заявил в понедельник журналистам представитель США по Ирану Брайан Хук.
Игры
В Epic Games Store раздают Hello Neighbour
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В центре Берлина произошла стрельба в магазине
В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
Футбол
Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год
Политика
Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии
«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Политика
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Происшествия
Неизвестный застрелил двоих людей в церкви в Техасе
В районе города Форт-Уэрт в Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви.
Политика
Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»
Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
Игры
Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4
Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
Единоборства
Емельяненко рассказал, как готовится к бою с Кадыровым
Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проводит подготовку к бою с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Кино
Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука
Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.