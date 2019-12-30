Происшествия

Газета.RuГазета.RuСослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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Обвиняемый по делу о приведшей к стрельбе дедовщине в Забайкалье признал вину

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Взрыв на заправке в Челябинской области попал на видео

Видеозапись взрыва на автозаправочной станции в городе Сатка (Челябинская область) опубликована 30 декабря на YouYube.
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Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

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США продолжат вводить санкции против Ирана в 2020 году, заявил в понедельник журналистам представитель США по Ирану Брайан Хук.
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Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

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В центре Берлина произошла стрельба в магазине

В центре Берлине, на улице Фридрихштрассе, где располагается одна из главных достопримечательностей города - контрольно-пропускной пункт "Чекпойнт Чарли". произошла стрельба в магазине.
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Украинец Яремчук отказался перейти в «Зенит» за €5 млн в год

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Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии

«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.
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Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
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«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение

Российская компания «Газпром» и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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В Югре столкнулись вахтовый автобус и грузовик

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Неизвестный застрелил двоих людей в церкви в Техасе

В районе города Форт-Уэрт в Техасе неизвестный открыл стрельбу в церкви.
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Пушков сравнил позицию Киева по газу с «домиком Ниф-Нифа»

Ранее, 27 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, трубопроводы могут стать пустыми, если Россия не захочет поставлять газ, в то время как Киев гарантирует поставки газа по своим газопроводам.
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Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
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Боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как проводит подготовку к бою с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
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Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
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