Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав
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Белорусская оппозиция решила расширить состав своего координационного совета. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 августа, заявлении органа.В источнике
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