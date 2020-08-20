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Известия
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Белорусская оппозиция решила расширить состав своего координационного совета. Об этом говорится в распространенном в четверг, 20 августа, заявлении органа.В источнике
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РБК

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

РБК12:00
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ru10:56
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолец10:14
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАСС09:52
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русском10:40
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известия10:34
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъ10:29

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Ведомости13:32
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Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUM05:02
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На ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки

В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в среду отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.
РИАМОвчера в 19:00
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Навальный получил отравление нейротоксикантами

Изучив симптомы, врачи пришли к предварительному выводу, что у блогера могут быть нарушения в нервной системе: по первичным признакам специалисты установили, что у Навального нарушена передача нервных импульсов - это вполне способно спровоцировать отравление нейротоксикантами.
РЕН ТВ10:28
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