Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен

В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.