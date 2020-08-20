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Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен

В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.В источнике
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РБК

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

РБКвчера в 12:00
Газета.Ru

Координационный совет Белоруссии расширит свой состав

Газета.Ruвчера в 10:56
Коммерсантъ

Совет оппозиции Белоруссии потребовал срочной встречи с силовиками

Коммерсантъвчера в 10:29
Московский Комсомолец

Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава

Московский Комсомолецвчера в 10:14
ТАСС

Координационный совет белорусской оппозиции объявил о решении расширить свой состав

ТАССвчера в 09:52
RT на русском

КС белорусской оппозиции сообщил о расширении своего состава

RT на русскомвчера в 10:40
Известия

Координационный совет белорусской оппозиции расширил свой состав

Известиявчера в 10:34

Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям

Как сообщает «Коммерсант», ведомство доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
News.ruвчера в 10:46
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет

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ToDay News Ufaвчера в 16:37
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RT на русском19:31
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Компания Ram представила самый мощный и быстрый пикап в мире

Благодаря потрясающим показателям производительности TRX заслуживает специального выпуска, поэтому компания Ram, как сообщает издание speedme.ru, создает ограниченную серию мощного пикапа под названием Launch Edition для первых 702 пользователей.
32CARS.ru18 августа в 07:43
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