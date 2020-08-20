Состав Координационного совета оппозиции Белоруссии будет расширен
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В сообщении КС отмечается, что решение о расширении состава принято для того, чтобы в совет могло войти как можно большее число профессионалов, которые были бы готовы усердно работать для разрешения возникшего в стране политического кризиса.В источнике
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Координационный совет белорусской оппозиции сообщил о расширении состава
Московский Комсомолецвчера в 10:14