Спорт

Газета.RuГазета.RuГлава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена". Критерии отбора в национальную команду, которые были утверждены ранее, нарушены. Драчев отметил, что каждый спортсмен, который выступит на Кубке мира, заслужил свою квоту.
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Владимир Драчев: «Старались следовать критериям отбора, которые были предложены тренерским советом. Почти все они были выполнены»

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ТАСС Спорт04:04

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Стало известно, когда СБР утвердит состав сборной России на этапы КМ и Кубка IBU

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
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В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

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