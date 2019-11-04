Футбол

ProstoProSportProstoProSportСостав сборной России объявят 5 ноября

5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС. В этом месяце национальной команде предстоит сыграть последние матчи отбора на чемпионат Европы.
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Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

РИА Новости07:43

Состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино объявят 5 ноября

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Спорт-Экспресс04:49

Черчесов объяснил решение провести сбор в Сочи перед матчами с Бельгией и Сан-Марино

Sport24.ru05:05
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