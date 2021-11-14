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Составлен портрет типичного заемщика микрофинансовых организаций

Стало известно, что среднестатистическим клиентом микрофинансовых организаций в России выступает горожанин до 35 лет, работающий в сфере услуг или розничной торговли.
Татарстан-24
Однако, по данным микрокредитной компании "Арифметика", основными "потребителями" микрозаймов являются женщины в возрасте 32-44 лет.
РИА Новости
Оформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР".
РИА Новости
В среднем россияне берут займы на сумму в десять тысяч рублей сроком до 23 дней.
Российская газета

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В МФО описали портрет типичного заемщика
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