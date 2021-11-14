Татарстан-24Составлен портрет типичного заемщика микрофинансовых организацийСтало известно, что среднестатистическим клиентом микрофинансовых организаций в России выступает горожанин до 35 лет, работающий в сфере услуг или розничной торговли.Татарстан-24Однако, по данным микрокредитной компании "Арифметика", основными "потребителями" микрозаймов являются женщины в возрасте 32-44 лет.РИА НовостиОформляющие ссуды россияне проживают в региональных центрах и маленьких городах, указали в СРО "МиР".РИА НовостиВ среднем россияне берут займы на сумму в десять тысяч рублей сроком до 23 дней.Российская газетаЧитать далееСвернутьМедиа-Центр 35media.ruМедиа-Центр 35media.ruЭкономика сегодняАБНМИР 24Народные новостиГазета.RuИзвестияПрофильФАНПодробнее о событииВ МФО описали портрет типичного заемщикаРоссийская газета05:48Эксперты микрофинансовых компаний описали типичного российского заемщикаРИА Новости01:06Самое цитируемоеВ микрофинансовых организациях описали портрет типичного заемщикаИзвестия04:21Микрофинансовые компании рассказали, что чаще всего к ним обращаются мужчины до 35 летПРАЙМ01:01В МФО описали портрет среднестатистического заёмщикаNews.ru02:11Микрофинансовые организации составили портрет типичного российского заемщикаГазета.Ru01:56Типичного заемщика микрофинансовых организаций описали аналитикиПрофиль01:44В микрофинансовых компаниях РФ составили портрет типичного заемщикаРЕН ТВ03:27Показать ещёОценить114Поделиться