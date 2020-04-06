Коронавирус
Evo-rus.comСоставлен портрет типичной жертвы коронавируса
Часто встречающими симптомами заражения признаны усталость, отдышка и лихорадка. В качестве осложнений медики отмечают наиболее часто встречающиеся дыхательную недостаточность, аритмию сердца, а также острый респираторный дистресс-синдром.
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Происшествия
В Кировской области подтвержден 19-й случай заражения коронавирусом
В министерстве здравоохранения Кировской области сообщили, что сегодня из лаборатории пришло подтверждение заболевания коронавирусной инфекции у кировчанки.
Авто
Внедорожник Maxus D90 Pro появился у дилеров
Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу производителя, первые товарные автомобили уже появились в автосалонах официальных дилеров бренда, а официальный старт продаж модели намечен на 10 апреля.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса
Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
Общество
Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы
Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Происшествия
Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области
Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Общество
Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Космос
Марс мог возникнуть из нескольких малых планет
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Шоу-бизнес
Гуф рассказал, куда пропал Джиган после сообщений Самойловой о разводе
Пользователи Сети предположили, что по этой причине рэпер давно не выходил на связь и пропал из социальных сетей.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
ЖКХ
В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ
В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Общество
Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками
К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
Общество
Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок
По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Общество
Сотрудники «Северстали» из-за пандемии получат по 10 тысяч рублей
На фоне сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса, руководство «Северстали» приняло решение выплатить всем сотрудникам по 10 тысяч рублей.
Общество
RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке
Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Шоу-бизнес
Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей
Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Происшествия
Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине
Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
Общество
В Москве полиция составила более 160 протоколов за нарушение карантина
Сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов за нарушение карантина по коронавирусу.
Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.