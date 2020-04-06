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Авто Внедорожник Maxus D90 Pro появился у дилеров Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу производителя, первые товарные автомобили уже появились в автосалонах официальных дилеров бренда, а официальный старт продаж модели намечен на 10 апреля.

Общество Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

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ЖКХ В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.

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