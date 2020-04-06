Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comСоставлен портрет типичной жертвы коронавируса

Часто встречающими симптомами заражения признаны усталость, отдышка и лихорадка. В качестве осложнений медики отмечают наиболее часто встречающиеся дыхательную недостаточность, аритмию сердца, а также острый респираторный дистресс-синдром.
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Врачи описали наиболее типичных жертв коронавируса

Комсомольская правда08:27

Китайские ученые описали типичную жертву коронавируса

URA.Ru08:26

Описана типичная жертва коронавируса

Lenta.ru06:26

Описана типичная жертва COVID-19

Московский Комсомолец07:36

Медики назвали наиболее типичных жертв коронавируса

News.ru07:30

Китайские врачи описали типичную жертву COVID-19

Национальная служба новостей07:11

Ученые описали типичную жертву коронавируса

РИА Новости07:54
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

В Кировской области подтвержден 19-й случай заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения Кировской области сообщили, что сегодня из лаборатории пришло подтверждение заболевания коронавирусной инфекции у кировчанки.
Вятка Областная 09:33
Авто

Внедорожник Maxus D90 Pro появился у дилеров

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на пресс-службу производителя, первые товарные автомобили уже появились в автосалонах официальных дилеров бренда, а официальный старт продаж модели намечен на 10 апреля.
Новые автомобили вчера в 01:15
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Общество

В Ростове выставили ограждения и посты контроля из-за коронавируса

Металлические ограждения и посты контроля выставили на улицах Ростова-на-Дону для регулирования ситуации с распространением коронавируса, сообщил журналистам представитель правительства Ростовской области.
РИА Новости 08:34
Общество

Мишустин: Россия не отказалась вывозить своих граждан из-за границы

Россия не отказалась вывозить своих граждан из других стран, мы никогда не бросим наших людей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 03:57
Происшествия

Ещё один случай коронавируса подтверждён в Ульяновской области

Ульяновск, 6 апреля 2020, 13:23 — REGNUM В Ульяновской области повторный тест подтвердил наличие коронавируса у жительницы рабочего посёлка Новоспасское.
REGNUM 06:23
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Космос

Марс мог возникнуть из нескольких малых планет

Дилетант 10:40
Гаджеты

Новый бюджетный iPhone SE 2020 выйдет в начале мая

Astera 07:57
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Интерфакс 10:51
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Шоу-бизнес

Гуф рассказал, куда пропал Джиган после сообщений Самойловой о разводе

Пользователи Сети предположили, что по этой причине рэпер давно не выходил на связь и пропал из социальных сетей.
Слово и Дело 07:14
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Общество

Глава Минздрава России отверг искусственное происхождение коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отверг предположение об искусственной природе нового коронавируса.
Lenta.ru 08:44
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
ЖКХ

В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
Lenta.ru 06:16
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Vprognoze.ru 03:38
Общество

Правительство установило ограничения на торговлю медицинскими масками

К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.
РИА Новости 07:00
Общество

Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, россиянам следует не тратить время "на крики и написание гневных постов" по поводу отсутствия масок в аптеках, а самим их сделать, передает РИА Новости.
Инфорос 03:36
Общество

Сотрудники «Северстали» из-за пандемии получат по 10 тысяч рублей

На фоне сложностей, возникших из-за пандемии коронавируса, руководство «Северстали» приняло решение выплатить всем сотрудникам по 10 тысяч рублей.
Компания 09:10
Общество

RT показал статистику просмотров на YouTube после обвинения в накрутке

Телеканал RT показал статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* в накрутке просмотров на видеохостинге.
Телеканал 360° 08:33
Шоу-бизнес

Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
РИА Новости 09:30
Здоровье

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 человек

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 700 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

Бизнесмена с огнестрельным ранением госпитализировали на Украине

Николаев, Украина, 6 апреля 2020, 16:04 — REGNUM В Николаеве огнестрельное ранение получил бизнесмен Михаил Т. по прозвищу «Мультик», сообщил 6 апреля местный ресурс «НикВести».
REGNUM 09:04
Общество

В Москве полиция составила более 160 протоколов за нарушение карантина

Сотрудники московской полиции составили более 160 протоколов за нарушение карантина по коронавирусу.
РБК 08:08
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
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