Финансы

REGNUMREGNUMРубль завершает год разнонаправленно

Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
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с чего всё началось

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.
Газета.Ruвчера в 11:08

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За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Мой Брянсквчера в 12:31

Укрепившийся рубль сдержал рост цен на импортные товары в 2019 году

REGNUM02:56

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Взгляд.ру00:32

Обзор московских событий в СМИ за 30 декабря

Агентство Москвавчера в 22:17

Эксперт прогнозирует курс доллара на 2020 год в диапазоне 65—67 рублей

Реальное время03:29

+10%: За год рубль серьезно укрепился к доллару

Бизнес-новости в Кировевчера в 11:44

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

Газета.Ruвчера в 11:08
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Здоровье

Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена

Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:15
Политика

РФ и Украина сорвали сроки подписания мирового соглашения

Российская и украинская газовые компании «Газпром» и «Нафтогаз» должны были до 29 декабря подписать мировое соглашение по судебным спорам, однако этого сделано не было.
Рамблер 06:40
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Lenta.ru 03:26
Гаджеты

Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана

Samsung The Wall По словам одного разработчика, который работал над новым телевизором, он действительно имеет нулевую рамку по периметру, что отличает его от других «ненастоящих безрамочных телевизоров».
iXBT.com 06:17
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 07:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
Происшествия

В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением

Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
REGNUM 04:00
Политика

В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Национальная служба новостей вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял новогодние телешоу

Телеканал 360° вчера в 20:29
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru 05:38
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Общество

Новые билеты на российские поезда обделили пассажиров верхних полок

У электронных билетов на российские поезда появился новый дизайн. Проект разработала студия Артемия Лебедева.
Рамблер 07:16
Футбол

Анри может сменить Вальверде в «Барселоне»

Sport.ru 07:59
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Коммерсантъ 06:05
Культура

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст

Культуромания 07:20
Происшествия

В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
РБК 08:19
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Происшествия

Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии

Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
ТАСС 04:20
Общество

Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах

Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Известия 04:53
Происшествия

В Омске нашли стоящий на коленях труп

Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
РИА Новости 08:15
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Российская газета 00:45
Политика

В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января

Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
ТАСС 06:52
Политика

Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
RT на русском вчера в 15:53
Общество

Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве

Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Вечерняя Москва 07:02
Политика

Посол России прокомментировал строительство канала Стамбул в Турции

Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала Стамбул между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Московский Комсомолец Турция 01:44
Здоровье

Врач рассказала о допустимом количестве сладкого для детей в праздники

Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина дала рекомендации, сколько сладостей можно есть детям в новогодние праздники, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
RT на русском 08:16
Футбол

ФК «Ростов» может отдать Шомуродова за 10 млн евро

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов в перспективе может покинуть донской клуб, если за его трансфер предложат не менее 10 млн евро.
КП - Ростов-на-Дону 07:50
Армия и оружие

Су-57 получит новые средства поражения

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.
Российская газета 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
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