В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.

с чего всё началось

Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.

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