Финансы
REGNUMРубль завершает год разнонаправленно
Курс доллара против рубля снизился в район 62 руб. Курс единой европейской валюты закрепился в диапазоне 68, 50 — 69,40 руб. Прогнозы на 2020 год указывают на возрастающий интерес к единой европейской валюте из-за снижения рисков торговых войн и улучшения перспектив мировой экономики.
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с чего всё началось
В уходящем году российская национальная валюта укрепилась к американской более чем на 10%, к европейской — на 14%. Усиление позиций рубля на биржевых площадках аналитики связывают с ростом мировых цен на нефть. Но 2020-й год будет более напряженным.Газета.Ruвчера в 11:08
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Здоровье
Скворцова рассказала о допфинансировании модернизации первичного звена
Дополнительные средства, выделенные до 2024 года на модернизацию первичного звена здравоохранения, планируется направить на обновление инфраструктуры районных больниц и поликлиник, при необходимости строительство новых зданий, а также переоснащение современным оборудованием медорганизаций, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Политика
РФ и Украина сорвали сроки подписания мирового соглашения
Российская и украинская газовые компании «Газпром» и «Нафтогаз» должны были до 29 декабря подписать мировое соглашение по судебным спорам, однако этого сделано не было.
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов россияне дали показания
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в новогодние праздники в Санкт-Петербурге россияне дают показания.
Гаджеты
Samsung создала первый телевизор с нулевой рамкой экрана
Samsung The Wall По словам одного разработчика, который работал над новым телевизором, он действительно имеет нулевую рамку по периметру, что отличает его от других «ненастоящих безрамочных телевизоров».
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Происшествия
В Bek Air назвали причину крена самолета перед падением
Самолет авиакомпании Bek Air перед крушением несколько раз кренился в воздухе, причиной этому мог быть спутный след от взлетевшего перед ним воздушного судна, сообщил 30 декабря директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял новогодние телешоу
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Общество
Новые билеты на российские поезда обделили пассажиров верхних полок
У электронных билетов на российские поезда появился новый дизайн. Проект разработала студия Артемия Лебедева.
Футбол
Анри может сменить Вальверде в «Барселоне»
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Происшествия
В Москве грузовик насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
На юго-востоке Москвы «КамАз» сбил двух детей на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Московской области.
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествия
Мужчина погиб в результате перестрелки между двумя тейпами в Ингушетии
Конфликт произошел в ночь с воскресенья на понедельник между представителями двух тейпов в Сунже (Ингушетия), в результате перестрелки погиб один человек и пострадали еще семеро мужчин.
Общество
Систему мониторинга качества воздуха запустят в уральских городах
Российское правительство запустит в экспериментальном режиме новую систему мониторинга, которая будет следить за качеством воздуха в крупных промышленных городах, в том числе на Урале, — в Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле.
Происшествия
В Омске нашли стоящий на коленях труп
Жители Омска обнаружили стоящий на коленях труп мужчины, сообщил местный портал Superomsk.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Возможно, появится единая линейка под единым названием всех самолетов.
Политика
В Минске сообщили, что Помпео планирует посетить Белоруссию 4 января
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует посетить Белоруссию с рабочим визитом 4 января 2020 года.
Политика
Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев при обмене в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил передачу пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году, представителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в рамках обмена.
Общество
Вильфанд предупредил об «анеморумбометрической пиле» в Москве
Ранее метеоролог предупреждал, что в столицу после Нового года снова придет оттепель.
Политика
Посол России прокомментировал строительство канала Стамбул в Турции
Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии в виде канала Стамбул между Чёрным и Мраморным морем не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Здоровье
Врач рассказала о допустимом количестве сладкого для детей в праздники
Главный врач детской городской поликлиники № 110 Эльмира Каширина дала рекомендации, сколько сладостей можно есть детям в новогодние праздники, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
ФК «Ростов» может отдать Шомуродова за 10 млн евро
Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов в перспективе может покинуть донской клуб, если за его трансфер предложат не менее 10 млн евро.
Армия и оружие
Су-57 получит новые средства поражения
Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие средства поражения. Некоторые из них существуют, а еще часть находится в разработке.