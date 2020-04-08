Коронавирус
ФАНСоставлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в России придется на первую неделю мая. Об этом заявила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG), которая составила свой прогноз окончания эпидемии в разных странах.
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Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ
Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
Общество
Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов
Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
Экономика
Кудрин оценил необходимую экономике господдержку минимум в 7% ВВП
Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Кино
Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»
"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
Футбол
Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц
Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Общество
В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736
За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии
Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
Происшествия
СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
Происшествия
Ещё 3 случая заражения коронавирусом выявлено в Приморье
Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи
Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
Происшествия
В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию
Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
Общество
Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Кино
Новый детективный сериал «Рикошет» стартует на НТВ
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Футбол
Президент Ла Лиги: «Месси не решит проблемы Серии А»
Серия А испытывает реальный финансовый стресс, и Месси не решит эти проблемы.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Происшествия
Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Общество
«Единая Россия» обеспечит выплаты пособий семьям
Партия «Единая Россия» и правительство России обеспечат правовой механизм для ежемесячных выплат семьям с детьми трех-семи лет.
Культура
Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»
Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Общество
Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками
В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.