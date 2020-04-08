Коронавирус

ФАНФАНСоставлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в России придется на первую неделю мая. Об этом заявила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG), которая составила свой прогноз окончания эпидемии в разных странах.
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Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

ФАН09:39

Названы предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса

Рамблер08:14

России предрекли режим самоизоляции до лета

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Аналитики из США спрогнозировали, когда закончатся карантинные меры в России

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Эксперты рассказали, когда в России могут отменить карантин

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Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Piter.tv08:14

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Lenta.ru07:27
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Политика

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Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 15:14
Политика

Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ

Ранее Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, которая, по его словам, финансируется в основном за счет Америки, а сосредоточена на Китае.
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Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

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Фестиваль «МИР Сибири» отменили из-за коронавируса

ТВК 23:28
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Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов

Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
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Экономика

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Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн руб. только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству, заявил РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
RuNews24.ru 02:42
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В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM 10:48
Футбол

Главный тренер «Химок» пожалел футболистов, получающих 200 тысяч рублей в месяц

Юран подчеркнул, что есть клубы, где футболисты получают по 1,5-2 млн рублей в месяц, а в каких-то командах по 200 тысяч рублей.
Казанские ведомости 08:38
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Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 02:34
Общество

В США число жертв коронавируса за сутки достигло рекордных 1736

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости 22:42
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Общество

Продуктовый набор из пяти картофелин и двух сосисок выдали в Карелии

Продуктовый набор из пяти картофелин, двух сосисок и пакета муки с жуком выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью в Карелии.
News.ru 18:19
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Происшествия

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Один мужчина недавно прибыл из США. Он наблюдался дома и был выявлен на ранней стадии заболевания.
Deita.ru 22:33
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости 12:58
Энергетика

Bloomberg: ОПЕК готовится к радикальному варианту сокращения нефтедобычи

Другим вариантом, анализ которого подготовила ОПЕК, предусматривается отказ от сокращения добычи нефти рядом производителей.
News.ru 19:24
Происшествия

В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию

Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:02
Общество

Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который с вечера воскресенья находится в больнице из-за коронавируса, ухудшилось.
Суть событий 01:44
Технологии

Фото: Sony неожиданно показала геймпад PlayStation 5

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Кино

Новый детективный сериал «Рикошет» стартует на НТВ

Комсомольская правда вчера в 00:37
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости 01:25
Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru 17:31
Футбол

Президент Ла Лиги: «Месси не решит проблемы Серии А»

Серия А испытывает реальный финансовый стресс, и Месси не решит эти проблемы.
Евро-футбол.ру 10:43
Авто

Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4

Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
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Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следственный комитет России (СКР) предъявил бывшему сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Коммерсантъ 09:42
Общество

«Единая Россия» обеспечит выплаты пособий семьям

Партия «Единая Россия» и правительство России обеспечат правовой механизм для ежемесячных выплат семьям с детьми трех-семи лет.
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Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Общество

Правительство ограничило в России торговлю медицинскими масками

В России введены ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками и некоторыми другими изделиями медицинского назначения.
РБК вчера в 06:00
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
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