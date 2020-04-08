Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в России придется на первую неделю мая. Об этом заявила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG), которая составила свой прогноз окончания эпидемии в разных странах.

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Культура Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска» Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.