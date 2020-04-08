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Политика Трамп подверг критике работу ВОЗ из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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Общество США вернули на родину 45 тысяч своих граждан Россия возвращает застрявших за рубежом почти 26 тысяч россиян, но не быстро – на сегодня анонсированы только два рейса – из Нью-Йорка и с Мальдив.

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Политика Путин обсудил с вирусологами сокращение нерабочих дней На фоне пандемии коронавируса президент объявил прошлую неделю в России нерабочей, но с сохранением зарплаты, а 2 апреля продлил этот режим до конца месяца.

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Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

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