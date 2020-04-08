Коронавирус

ФАНФАНСоставлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Пик заболеваемости коронавирусом нового типа в России придется на первую неделю мая. Об этом заявила одна из ведущих международных консалтинговых компаний Boston Consulting Group (BCG), которая составила свой прогноз окончания эпидемии в разных странах.
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с чего всё началось
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование
, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ruвчера в 07:27

Подробнее о событии

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

ФАНвчера в 09:39

Названы предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса

Рамблервчера в 08:14

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Piter.tvвчера в 08:14

Аналитики из США спрогнозировали, когда закончатся карантинные меры в России

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Эксперты рассказали, когда в России могут отменить карантин

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России предрекли режим самоизоляции до лета

Московский Комсомолецвчера в 07:29

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Lenta.ruвчера в 07:27
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Общество

Названы богатейшие люди планеты

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Lenta.ru вчера в 09:31
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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Гаджеты

Xiaomi патентует смарт-динамик в стиле Apple HomePod

Как можно видеть на патентных иллюстрациях, внешне новинка напоминает «умную» колонку Apple HomePod.
3DNews 02:41
Экономика

Сроки уплаты налогов перенесены

Сроки уплаты налогов перенесены.
Современный Предприниматель вчера в 02:05
Общество

Самарская область стала пятой по России среди регионов-банкротов

Самарская область оказалась на пятом месте среди регионов России по количеству вынесенных судом решений о банкротстве физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Pro Город Самара вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Происшествия

В Пермском крае умер пациент с коронавирусом

В Пермском крае скончался 69-летний пациент с коронавирусом, указано в официальном Telegram-канале местных властей о ситуации с COVID-19.
РИА Новости 01:56
Общество

Роструд: работающие с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату

Работающие в России с 4 по 30 апреля получат обычную зарплату, пояснили в пресс-службе Роструда.
Вести.Ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес

Умерла первая жена Александра Малинина

Новость о смерти первой жены Александра Малинина стала неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса.
Слово и Дело вчера в 02:58
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Энергетика

Bloomberg сообщает о подготовленных ОПЕК вариантах сокращения добычи нефти

Агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК подготовила несколько вариантов сокращения добычи нефти, которые будут предложены 9 апреля на заседании ОПЕК +.
Вести.Ru вчера в 21:39
Происшествия

В строящемся производственном здании в Кемерове обвалилась крыша

В Кемерове в строящемся производственном помещении обвалилась крыша.
RT на русском 01:31
Политика

Кадыров ответил на слова Мишустина о закрытии границ регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова премьер-министра России Михаила Мишустина, который назвал недопустимым перекрытие административных границ в российских регионах.
RT на русском вчера в 00:16
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

В США число умерших от коронавируса достигло рекордных 1736 за сутки

В общей сложности от коронавируса в США скончались более 12,7 тысячи человек.
BFM.ru вчера в 23:29
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
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Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Почти 30% компаний отправили работников в неоплачиваемый отпуск

Почти каждая третья компания принудительно отправила сотрудников в отпуск за свой счет на первой нерабочей неделе, которая началась с 30 марта, следует из данных опроса ЦСР «Социально-экономические эффекты от "шоковых" событий начала 2020 года».
Коммерсантъ вчера в 13:49
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Как часто стоит менять масло в коробке передач

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Футбол

Икер Касильяс хочет вернуться в «Реал»

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Общество

Минобрнауки предложило отменить плату за общежития в условиях эпидемии

Снизить или отменить плату за общежитие в условия эпидемии коронавирусной инфекции рекомендовало Министерство науки и высшего образования ректорам вузов.
Известия 00:23
Армия и оружие

Ударный дрон сжег транспортный самолет сразу после посадки в Ливии

По некоторым данным, речь идет о самолете Ан-12. Дрон поразил его сразу же после совершения посадки.
Российская газета 06 апреля в 07:41
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
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