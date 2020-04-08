с чего всё началось

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Происшествия Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Экономика Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3% По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властей экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Общество Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Общество Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Авто Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.

Экономика Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.

Общество Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.