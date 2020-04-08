Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
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с чего всё началось
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование
, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
Lenta.ruвчера в 07:27

Подробнее о событии

Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах

ФАНвчера в 09:39

России предрекли режим самоизоляции до лета

Московский Комсомолецвчера в 07:29

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Piter.tvвчера в 08:14

Аналитики из США спрогнозировали, когда закончатся карантинные меры в России

URA.Ruвчера в 07:56

Эксперты рассказали, когда в России могут отменить карантин

Трудвчера в 07:34

Названы предполагаемые сроки окончания эпидемии коронавируса

Рамблервчера в 08:14

Названы вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах

Lenta.ruвчера в 07:27
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Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru вчера в 16:37
Происшествия

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Интерфакс вчера в 22:19
Общество

Почти 30% компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
РБК вчера в 10:04
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru вчера в 04:37
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Экономика

Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властей экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Коммерсантъ 00:51
Общество

В России утверждён список бесплатных интернет-ресурсов

Минкомсвязи РФ утвердил перечень интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для граждан.
Телеканал ОТВ вчера в 02:22
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
КМВ Новости вчера в 01:25
Общество

В России уничтожают более миллиона роз в сутки из-за коронавируса

Цветоводам приходится ежедневно уничтожать до 1,2 млн свежих роз.
BFM.ru вчера в 09:15
Общество

Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние

Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Московский Комсомолец вчера в 12:41
Общество

Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
RT на русском 00:09
Политика

Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Авто

Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser

Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Автоновости дня 05 апреля в 05:09
Происшествия

Сильный ураган в Омске сносил даже балконы

Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
РИА СуперОмск вчера в 22:40
Происшествия

В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19

Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
REGNUM вчера в 10:06
Экономика

Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США

Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.
РБК 01:00
Происшествия

В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом

COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Atas.info 00:07
Шоу-бизнес

Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Московский Комсомолец вчера в 21:49
Экономика

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
ТАСС вчера в 15:20
Общество

Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом

Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.
ИА Красная Весна вчера в 15:59
Здоровье

Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции

Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:51
Происшествия

В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»

Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
REGNUM вчера в 11:24
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском вчера в 10:07
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Футбол

Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста вчера в 13:16
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

ТАСС вчера в 20:00
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