Коронавирус
Lenta.ruНазваны вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в разных странах
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.
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с чего всё началось
Специалисты международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) опубликовали исследование, где представили прогноз эпидемии коронавирусной инфекции в разных странах и назвали вероятные сроки окончания карантинных мер.Lenta.ruвчера в 07:27
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Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
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Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
Общество
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Почти половина предприятий (49%) сообщили, что перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, следует из результатов исследования ЦСР.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
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Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в селе Филинское под Нижним Новгородом погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Экономика
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В России утверждён список бесплатных интернет-ресурсов
Минкомсвязи РФ утвердил перечень интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для граждан.
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Известную российскую певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Такой новостью делится «Московский комсомолец».
Общество
В России уничтожают более миллиона роз в сутки из-за коронавируса
Цветоводам приходится ежедневно уничтожать до 1,2 млн свежих роз.
Общество
Сегодня куряне смогут увидеть Суперлуние
Как стемнеет над городом взойдет Суперлуна. Астрономы уточняют - Луна достигнет так называемого перигея, ближайшей к нам точки.
Общество
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться на родину россиянами на борту.
Политика
Путин спросил совет вирусологов о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин посоветовался с вирусологами насчет сокращения нерабочих дней, сообщает ТАСС.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Авто
Компания Toyota продает новые Land Cruiser 70 и FJ Cruiser
Олдскульные Land Cruiser 70, 76 и 79, а также вездеход в стиле FJ Cruiser до сих пор продают в ОАЭ и Южной Африке.
Происшествия
Сильный ураган в Омске сносил даже балконы
Мощный ветер, разгулявший в Омске вечером во вторник, 7 апреля, оставил за собой множество следов.
Происшествия
В Волгограде рассказали о распределении новых случаев COVID-19
Волгоград, 7 апреля 2020, 17:06 — REGNUM Среди 11 выявленных за последние сутки случаев COVID-19 шесть приходится на Волгоград.
Экономика
Компания бывшего топ-менеджера ТНК-BP лишилась нефтяных активов в США
Нефтяная компания Matra Petroleum, в которой бывшему зампреду ТНК-BP и экс-главе «Сибантрацита» Максиму Барскому принадлежало около 28%, в 2019 году не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех своих нефтегазовых активов, следует из опубликованных материалов компании, которые изучил РБК.
Происшествия
В Новосибирске выявили еще двух заразившихся коронавирусом
COVID-19 подтвержден еще у двоих человек. Известно, что первый пациент вернулся из Москвы, второй не покидал город.
Шоу-бизнес
Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»
Экономика
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»
Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на "негативный".
Общество
Лукашенко рассказал, кто рискует заразиться коронавирусом
Заражению коронавирусом более подвержены пьющие и курящие люди, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 апреля на совещании в Дворце Независимости.
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Медицинская маска vs респиратор. Что лучше защищает от инфекции
Медицинская маска защищает от инфекции окружающих, в то время как респиратор с клапаном наоборот защищает носителя.
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В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Футбол
Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018
Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
Происшествия