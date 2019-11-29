Экономика
Expert.ruСоставлен рейтинг финансового благополучия стран Европы
Рейтинг финансового благополучия Европы по версии шведской компании Intrum AB возглавили Германия и Австрия, сообщает Bloomberg. При составлении рейтинга эксперты оценивали экономическое состояние 25 европейских стран.
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Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Политика
EUObserver (Бельгия): Евросоюз опасается нового газового кризиса на фоне происходящих судебных споров (EUobserver.com)
«Без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — заявил на прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер и призвал договориться обо всем вне залов суда.
Общество
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В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Шоу-бизнес
Варум призналась, что устала от брака с Агутиным
Варум и Агутин живут, работают и отдыхают вместе. Певица призналась, что из-за этого накапливается раздражительность.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Здоровье
Власти Сахалина оплатят перелет ребенку для операции у Каабака
Один малыш уже находится с отцом в Москве. Местные власти оплатят перелет его брата для операции у трансплантолога Михаила Каабака.
Футбол
Доменико Тедеско ответил Артему Дзюбе на слова про войну
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о том, что встреча с красно-белыми – это война.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Единоборства
«Фриковый» бой: пауэрлифтер Кокляев сразится с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в пятницу в Москве проведет поединок по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Происшествия
Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента
Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Космос
АО «Уралкриомаш» отправил на космодром Восточный новое оборудование
Уралкриомаш (входит в группу УВЗ в составе Госкорпорации Ростех) отправил заказчику очередную партию оборудования для строительства второй очереди космодрома "Восточный" под космический ракетный комплекс "Ангара-А5".
Транспорт
Собянин дал старт движению по новому мосту через шлюз Канала Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу дал старт автомобильному движению по новому балочному мосту через шлюз №9 Канала имени Москвы, что фактически стало завершением создания Северо-Западной хорды (СЗХ).
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Технологии
В ФПИ рассказали об угрозе квантовых компьютеров для рынка криптовалют
Использование квантовых компьютеров, способных расшифровывать ноды (узлы сетей блокчейна) для добычи криптовалют, поставит под удар этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик.
Происшествия
Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Вернувшийся к работе муж актрисы Анастасии Заворотнюк на время покинул Россию.
Политика
НАТО увеличит военные расходы на $400 млрд к 2024 году
НАТО увеличит свои оборонные расходы на $400 млрд к 2024 году по сравнению с уровнем 2016 года.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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