Общество

Российская газетаРоссийская газетаСоставлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов. За последние два года количество средств на счетах россиян увеличилось на пять триллионов рублей (на 19,6%). В среднем на человека приходится 210 тысяч рублей на депозитах.
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Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.
РИА Новостивчера в 17:00

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Составлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения

Российская газета01:01

Названы регионы, где живут самые богатые россияне. Среди них два уральских

URA.Ruвчера в 22:55

Более 200 тысяч рублей вкладов приходится в среднем на одного россиянина

ПРАЙМвчера в 17:21

Средний вклад россиянина в банке равен 200 тыс. рублей. Но Москва «богаче» регионов в 6 раз

Телеканал 360°вчера в 19:44

Названы регионы — лидеры по объему банковских депозитов жителей

Вечерняя Москвавчера в 17:57

Названы регионы — лидеры по объёму банковских вкладов

Life.ruвчера в 20:28

Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения

РИА Новостивчера в 17:00
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Lenta.ru вчера в 05:57
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС

Известия вчера в 10:47
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Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Политика

Песков рассказал о тестировании Путина на коронавирус

Газета.Ru 03:01
Энергетика

Нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ

Нефть дешевеет на фоне опасений инвесторов, что сохраняющийся избыток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый обвал стоимости на фьючерсы.
Известия 00:50
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 25 апреля в 05:23
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Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Известия вчера в 19:46
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Общество

Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России

Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
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Здоровье

Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине

За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
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Общество

В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
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Армия и оружие

Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье

Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
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Армия и оружие

В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне

Lenta.ru вчера в 17:05
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Общество

Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

Токаев продлил режим ЧП в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
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Общество

Известный итальянский журналист Джульетто Кьеза скончался

Жена известного итальянского журналиста Джульетто Кьеза сообщила о том, что он скончался.
iReactor вчера в 06:52
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
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Происшествия

Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП

Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ вчера в 07:50
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Общество

В Свердловской области введут обязательный масочный режим

Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
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Гаджеты

Прощай, Huawei. Oppo и Vivo отшвырнули Huawei на третье место в Китае

В первом месяце этого года внутренние поставки мобильных телефонов в Китае упали на 38,9% в годовом исчислении при поставках всего 20,8 миллиона единиц.
iXBT.com 02:43
Общество

В Новосибирской области вводится масочный режим

Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
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Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Здоровье

Из-за коронавируса в Кузбассе открыли седьмое отделение для пациентов

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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

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Наука

В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
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Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

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