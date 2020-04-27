Общество
Российская газетаСоставлен рейтинг регионов РФ по размеру банковских вкладов населения
Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов. За последние два года количество средств на счетах россиян увеличилось на пять триллионов рублей (на 19,6%). В среднем на человека приходится 210 тысяч рублей на депозитах.
Читать в источнике
Оценить92
с чего всё началось
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.РИА Новостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Средний вклад россиянина в банке равен 200 тыс. рублей. Но Москва «богаче» регионов в 6 раз
Телеканал 360°вчера в 19:44
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Ведомости вчера в 09:39
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Политика
Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
ТАСС вчера в 23:15
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины
Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Номер один вчера в 23:06
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС вчера в 07:15
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
Общество
За выходные коронавирусом заразились 19 челябинцев
Эхо Москвы в Челябинске 01:13
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Политика
Трамп раскритиковал NYT за публикацию о его рабочих привычках
Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию в газете New Yourk Tramp, в которой рассказывалось о его привычках на работе.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил предположение о продлении режима нерабочих дней в России.
Газета.Ru 00:28
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
От фотомодели до первой леди: Мелания Трамп отмечает 50-летие
26 апреля 2020 года Мелания Трамп празднует своё 50-летие.
News.ru вчера в 05:26
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию о питании в период пандемии
Роспотребнадзор сообщил о начале работы контакт-центра по вопросам питания в период пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 00:30
Единоборства
Андрей Орловский: В идеале хотелось бы набить рожу Федору Емельяненко
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский отметил, что хотел бы провести поединки с Федором Емельяненко и Алистаром Оверим.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:37
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Происшествия
В Минздраве Омской области сообщили данные о коронавирусе
Как сообщает Минздрав Омской области, по состоянию на 9:50 часов 27 апреля в регионе выявлено 62 случая коронавируса, причем 12 из них – у детей.
РИА СуперОмск вчера в 23:55
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Авто
Представлен шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Броневик, теперь имеющий длину в 6,2 метра, защитили по стандарту VR8 и оценили в 1,2 миллиона евро, что по нынешнему курсу составит 97 миллионов рублей.
Car.ru вчера в 23:52
Космос
Открыта звезда, пережившая сближение с черной дырой
В галактике GSN 069, расположенной примерно в 250 миллионах световых лет от Земли, ученые обнаружили звезду, захваченную гравитацией черной дыры, однако не разрушившейся в результате этого.
Московский Комсомолец 24 апреля в 10:19
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства.
РИА Калмыкия 24 апреля в 09:28