За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. В настоящее время в среднем на одного человека приходится 210 тысяч рублей депозитов.

с чего всё началось

Составлен список регионов-лидеров по объемам банковских вкладов. За последние два года количество средств на счетах россиян увеличилось на пять триллионов рублей (на 19,6%). В среднем на человека приходится 210 тысяч рублей на депозитах.

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