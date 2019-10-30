Общество
REGNUMСоставлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата. Так, доля качественных дорог в российской столице по итогам 2018 года составила 97%.
Читать в источнике
Оценить138
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Общество
ЦОДД предупредил автомобилистов о девятибалльных пробках в столице
В Москве вечером 30 октября наблюдаются девятибалльные пробки, на большинстве вылетных магистралей массовые аварии.
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
В США рассказали о планах по включению в ДСНВ новых видов вооружения
Соединенные Штаты намерены начать дискуссию с Россией по включению новых видов вооружений в ДСНВ для его продления, заявил претендент на пост посла в Москве Джон Салливан.
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла
Продюсер Максим Фадеев сообщил о переменах в своем лейбле Malfa.
Политика
В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами
На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.
Шоу-бизнес
Джабраилов заговорил о романе с Собчак
Умар Джабраилов поделился снимком на своей странице в Instagram. @umar.dzhabrailov На архивном кадре он запечатлен вместе с Ксенией Собчак, тогда ему было слегка за сорок, ей не исполнилось и двадцати, но разница в возрасте не мешала их «головокружительному роману».
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Политика
Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины
Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета РФ.
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
Политика
Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал
Свои будни депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" проводят весело.
Футбол
Барселона — Вальядолид 5:1
Наука
Красное мясо является наиболее вредным продуктом
Ученые из университетов Оксфорда (Великобритания) и Миннесоты (США) признали самым вредным для здоровья и окружающей среды продуктом мясо, пишет PNAS.
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.
Политика
Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма
Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
Гаджеты
Apple выпустит 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 году на рынке появятся новые модели девайсов от Apple. Это будут целых три модели iPhone с поддержкой 5G.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Киберспорт
Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix
Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
Происшествия
СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля
Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.