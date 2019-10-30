Общество

REGNUMREGNUMСоставлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата. Так, доля качественных дорог в российской столице по итогам 2018 года составила 97%.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 20:56
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«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
RT на русском 11:26
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

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BFM.ru 10:37
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Директора Физического института РАН задержали в Москве

В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
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Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета РФ.
РИА Новости 10:12
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Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
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Интрижка с проституткой: семьянина Зеленского втянули в секс-скандал

Свои будни депутаты от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" проводят весело.
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Барселона — Вальядолид 5:1

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Общество

Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн

Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
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Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов

Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.
Дни24 08:37
Политика

Зеленский раскрыл стратегию возвращения Донбасса и Крыма

Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из трех этапов прекращения войны в Донбассе.
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Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
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В 2020 году на рынке появятся новые модели девайсов от Apple. Это будут целых три модели iPhone с поддержкой 5G.
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Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин

По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
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Обзорный трейлер «Мстителей» от Square Enix

Через пять лет после событий Камала Хан – Мисс Марвел – пытается снова объединить «Мстителей».
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СК попросил суд арестовать еще одного участника акции 27 июля

Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
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Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
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