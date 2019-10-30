Общество
REGNUMСоставлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата. Так, доля качественных дорог в российской столице по итогам 2018 года составила 97%.
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Гаджеты
Старые iPhone 5 перестанут работать с 3 ноября
Всем владельцам смартфонов iPhone 5, которые были выпущены еще в 2012 году, предложили воспользоваться обновлением iOS 10.3.4.
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году
Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Кино
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон «Сватов»
Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
Авто
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Общество
Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ.
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Экономика
ПФР запланировал рост пенсий на 18%
Глава Пенсионного фонда России заявил о восемнадцатипроцентном росте пенсий за три последующих года, согласно принятому Госдумой Бюджету.
Политика
В Госдуму внесен законопроект о наказании за пропаганду наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Армия и оружие
Американская колонна с оружием и боеприпасами прибыла в Дейр-эз-Зор
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Технологии
Видео: Adobe показала инструмент выделения объектов на основе ИИ для Photoshop
В видеоролике на своём канале YouTube компания Adobe показала новый инструмент в действии, сделав акцент, что в его основе лежат алгоритмы искусственного интеллекта компании под общим названием Sensei AI.
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов
В каждом продукте содержатся белки, жиры и углеводы.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Культура
Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров
Сегодня стало известно, что в Лос-Анджелесе отменили премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Армия и оружие
В Афганистане при атаке талибов погибли пять силовиков
Пятеро служащих сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки талибов, еще восьмерых силовиков боевики взяли в плен, сообщает телеканал Ariana News.
Армия и оружие
В Турции опровергли планы покупки у России Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Общество
Первый канал распек Call of Duty за русофобию
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Политика
Садовничий может до конца года покинуть пост ректора МГУ
Ректор МГУ Виктор Садовничий может до конца года покинуть свой пост, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле.
Политика
В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР
Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
Общество
В Москве водитель получил штрафы на миллион рублей
Игры
Borderlands 3 взломали спустя полтора месяца после релиза
Происшествия