Общество

Российская газетаРоссийская газетаСоставлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года. Об этом свидетельствует рейтинг, в котором учитывались 70 показателей условий жизни в регионах. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.
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с чего всё началось

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Региональный рейтинг по качеству жизни за 2019 год возглавили Москва и Петербург, а в конце списка оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.
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Худшим регионом по качеству жизни стала Тыва

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Москва и Петербург снова возглавили рейтинг качества жизни

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Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019

РИА Новостивчера в 16:00
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В Сети обсуждают инцидент с Ольгой Бузовой во время концерта в Калуге

Звезда решила упасть в толпу со сцены, но ее никто не поймал. Инцидент со знаменитой певицей произошел в Калуге во время концерта.
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Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
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Происшествия

Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары

Директор Центрального рынка в Калининграде, рядом с которым в субботу мужчина застрелил семейную пару, отвергает версию о том, что мотивом преступления могла стать конкуренция.
РИА Новости 03:18
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Третье место досталось нашему соотечественнику Александру Логинову. Ранее ГЛАС сообщал о словах Т. Бё про российских болельщиков.
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Общество

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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Технологии

ЦРПТ запустил бесплатный электронный документооборот в системе маркировки

Оператор системы маркировки "Честный знак" Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустил сервис электронного документооборота для передачи данных об операциях с маркированными товарами между компаниями и системой.
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Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Политика

Лавров оценил «сделку века» по Израилю и Палестине

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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Политика

Китай выразил протест из-за новых санкций США

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан раскритиковал санкции США против шести китайских компаний за сотрудничество с Ираном, Сирией и КНДР.
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Интерфакс вчера в 16:14
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Портнов и Лукаш пишут, что наибольшей группой членов «Небесной сотни» стали те, кто скончались в результате огнестрельных ранений — 69 человек.
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Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом

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The Times сообщила об активности российских разведчиков в Ирландии

Британская газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что Россия отправила сотрудников разведки в Ирландию, чтобы определить место подводных волоконно-оптических кабелей связи, соединяющих Европу и США.
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Бесплатное DLC для Katana Zero будет в три раза больше, чем ожидалось

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В Китае разработали новый экспресс-тест на коронавирус

Китайские ученые разработали экспресс-тест, который за 15 минут может выявить новый тип коронавируса.
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Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»

Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами.
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На сегодняшний день индивидуальные функции РНК млекопитающих и микро-РНК-эффекторных белков аргонавтов 1-4 (AGO1-AGO4) при вирусной инфекции остаются неясными для исследователей.
Маяк (г. Сосновый Бор) 15 февраля в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
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