МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Региональный рейтинг по качеству жизни за 2019 год возглавили Москва и Петербург, а в конце списка оказались Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

с чего всё началось

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года. Об этом свидетельствует рейтинг, в котором учитывались 70 показателей условий жизни в регионах. На их основе был рассчитан рейтинговый балл.

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