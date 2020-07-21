с чего всё началось

Лучше всего в России живется в Петербурге и Москве. К такому выводу пришли составители рейтинга "Лучшие регионы для жизни", совместно выпущенного РБК и рейтинговым агентством Национальные кредитные рейтинги.

Происшествия В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 818

Общество Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС. 55

Экономика С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года. 1

Общество Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет 20 июля из больницы выписали последнюю группу добровольцев из 20 человек. У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу. 79

Кино Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros. 7

Шоу-бизнес Ольга Бузова выступила за легализацию однополых браков Певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России. 15

Единоборства Турнир UFC 253 может пройти в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби Турнир UFC 253 пройдёт в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщил менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,7K

Экономика Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.

Авто Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали Глава команды Маттиа Бинотто признал, что команда выступает даже хуже, чем сама опасалась.

Общество Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии По словам президента и генерального директора сети Яна Дюннинга, рост продаж спиртных напитков вызван появившимися в России слухами о пользе алкоголя в рамках борьбы с КОВИД-19. 29

Политика Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края. 76