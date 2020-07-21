Общество
Российская газетаСоставлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Лучше всего в России живется в Петербурге и Москве. К такому выводу пришли составители рейтинга "Лучшие регионы для жизни", совместно выпущенного РБК и рейтинговым агентством Национальные кредитные рейтинги.
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Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71,06 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,38%, до 71,06 рубля, курс евро - на 0,21%, до 81,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:02
Происшествия
Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала
Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
Общество
Звезда «Сватов» Добронравов отказался от гонорара в миллион рублей
Политическая Экспертиза 02:42
Происшествия
В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники
Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Политика
В сенат США внесли резолюцию против участия России в G7
В сенат США была внесена резолюция против участия России в предстоящем саммите G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:59
Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
Газета.Ru вчера в 17:42
Общество
Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
Саммит Евросоюза одобрил выделение Греции 32 миллиардов евро из фонда восстановления экономики, помимо этого Греция получит еще около 40 миллиардов евро из бюджета ЕС, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после завершения саммита ЕС.
РИА Новости 01:43
Происшествия
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
Экономика
С начала года безработица в Свердловской области выросла в пять раз
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая с отчетом о деятельности правительства перед депутатами Законодательного собрания, заявил, что регион должен справиться с последствиями коронавируса к середине 2021 года.
РБК Екатеринбург 03:24
Общество
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
20 июля из больницы выписали последнюю группу добровольцев из 20 человек. У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу.
Общественная служба новостей вчера в 21:44
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила за легализацию однополых браков
Певица и модель Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети выступила за легализацию однополых браков в России.
News.ru вчера в 10:55
Происшествия
Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели
Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Единоборства
Турнир UFC 253 может пройти в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби
Турнир UFC 253 пройдёт в Лас-Вегасе, а не в Абу-Даби. Об этом 21 июля сообщил менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов.
REGNUM 03:39
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников
В документе не указывается, сколько денег удастся сэкономить благодаря пропуску индексации зарплат чиновников в следующем году.
РБК 02:54
Здоровье
Пациентам с коронавирусом в Воронежской области оставили 1604 койки
На прошлой неделе стационарным лечением зараженных коронавирусом пациентов занимались в 18 больницах на 2024 койках.
Полиграф.Медиа 03:52
Здоровье
От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач
Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
Авто
Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали
Глава команды Маттиа Бинотто признал, что команда выступает даже хуже, чем сама опасалась.
Motorsport.com Россия вчера в 03:26
Политика
В конгрессе одобрили ужесточение санкций против «Северного потока — 2»
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправок в оборонный бюджет об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Известия вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
Общество
Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии
По словам президента и генерального директора сети Яна Дюннинга, рост продаж спиртных напитков вызван появившимися в России слухами о пользе алкоголя в рамках борьбы с КОВИД-19.
Evo-rus.com 03:48
Политика
Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram
Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
Авто
Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом до 1 млн рублей
Семерку лучших полноприводных автомобилей с пробегом стоимостью до миллиона рублей назвали специалисты журнала За рулем.
iReactor 01:10
Общество
За сутки в Саратовской области выявлено 94 случая коронавируса
Из числа новых зарегистрированных случаев, большее количество заболевших в Саратове — за минувшие сутки зарегистрировано 53 случая COVID-19.
Саратов.Экспресс 03:43
Общество
В России выявили минимальное число новых случаев коронавируса с апреля
В России за последние сутки выявлено 5 842 случая коронавирусной инфекции, что является минимальным числом с апреля.
РЕН ТВ 03:48