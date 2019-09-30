Общество
RT на русскомСоставлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Здоровье
Медведев подписал документ о выделении 7,8 млрд руб. клинике Мешалкина
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 26 сентября подписал постановление о выделении субсидии в размере 7,8 млрд руб. на реконструкцию и развитие клиники Мешалкина.
РБК Новосибирск 11:24
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Изменения затронут устройства на Android и iOS, в частности поддержки лишится версия Android 2.3.x (Gingerbread), также мессенджер перестанет работать на iOS 8 2014 года.
Lenta.ru 12:42
Культура
Кодзима ответит на вопросы пользователей VK
В рамках проекта #VKLive Кодзима даст интервью, в котором ответит на вопросы от пользователей VK. Вопросы можно оставить по ссылке.
Cyber.sports.ru 11:16
Шоу-бизнес
Лолита и Крутой поздравили Лазарева с рождением дочери
Звезды отреагировали на неожиданную новость о том, что у певца Сергея Лазарева подрастает второй ребенок - годовалая дочь Анна.
Газета.Ru 05:34
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Политика
Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 21:15
Энергетика
Новак заявил о готовности России рассматривать нефтяные проекты в Ираке
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские компании готовы рассматривать участие в новых нефтяных проектах в Ираке.
RT на русском 12:59
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров на диете Плисецкой похудел на 30 килограммов
Вечерний курьер 02:34
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Происшествия
На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата
Российская газета 04:40
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия вчера в 00:18
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Гастарбайтера обвинили в изнасиловании россиянки и ее семилетнего сына
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об изнасиловании 48-летней москвички и ее семилетнего сына рабочим из Белоруссии.
Lenta.ru 12:18
Футбол
Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Ахмата»
«Сочи» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на игру 11-го тура РПЛ, которая пройдет сегодня в 19:30 в Сочи.
ProstoProSport 11:40
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие
Оторвало ноги: на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая ВСУ
На Донбассе от множественных осколочных ранений, несовместимых с жизнью, погибла военнослужащая взвода материального обеспечения, 21-летняя девушка-солдат Анастасия Витовская.
Rusvesna.su 09:05
Политика
Зеленский наметил Украине 17 целей
Президент Украины Владимир Зеленский наметил 17 целей, которых должна достигнуть Украина к 2030 году.
Московский Комсомолец 12:15
Здоровье
Скворцова рассказала о заинтересованности Минздрава в частных клиниках
По словам Скворцовой, сообщает РИА «Новости», Минздрав заинтересован в том, чтобы частные клиники оказывали пациентам качественную медицинскую помощь и стали одним из основных «векторов развития» здравоохранения.
Росбалт 07:56
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Экономика
«Магнит» запустил в Краснодаре собственное кондитерское производство
Как заявил присутствовавший на открытии министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, это одно из крупнейших кондитерских производств в стране.
Коммерсантъ Краснодар 09:20