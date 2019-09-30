Общество
RT на русскомСоставлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес
Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах.
Аргументы недели вчера в 07:27
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Экономика
Роскосмос пересмотрит проект спутниковой системы связи «Эфир»
Ранее гендиректор РКС Андрей Тюлин сообщал, что в спутниковую систему связи "Эфир" первоначально должны были войти 288 космических аппаратов, но этот проект должен стать подсистемой "Сферы" и отвечать за организацию подвижной связи и интернета вещей.
ТАСС 08:15
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Технологии
В России запустили проект по сбору автомобильных данных «Автодата»
"Автодата" реализуется в целях создания уникального в мировом масштабе объема больших данных в автомобильной сфере и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке.
ТАСС 05:35
Общество
Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Политика
Германия снимет санкции с России при прогрессе минских соглашений
В Германии заявили, что снимут санкции с России лишь в том случае, если появится прогресс в реализации минских соглашений.
Газета.Ru 08:10
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Культура
Девушка в маске петуха шокировала на кастинге «Танцев на ТНТ» в Казани
25-летняя танцовщица из Уфы, выступившая на казанском кастинге шоу «Танцы на ТНТ» под псевдонимом Ksu Max, шокировала зрителей и жюри не только танцем, но и внешним видом.
ProKazan.ru 01:20
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
Hengtian L4600 станет бюджетным аналогом японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Автоновости дня вчера в 09:06
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Кино
Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения
Московский Комсомолец 06:45
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Волейбол
Сербия выиграла чемпионат Европы по волейболу
Нева Спорт вчера в 14:09
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Армия и оружие
«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М
Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
Вести.Ru вчера в 13:04
Здоровье
Эпидемиологи Екатеринбурга сообщили о противодействии вакцинации
Эксперты подняли проблематику исполнения национального и регионального календарей прививок Представители сферы здравоохранения Свердловской области подняли проблемы, сопровождающие процесс вакцинации населения региона в ходе "круглого стола", организованного "Экспертным клубом Екатеринбурга".
Правда УрФО 28 сентября в 15:10
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 актуальной генерации
Предприятие в Санкт-Петербурге прекращает производство четвертого поколения кроссоверов Toyota RAV4.
32CARS.ru 02:50
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39