Общество

RT на русскомRT на русскомСоставлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Власти Чечни объяснили лидерство региона по приверженности населения ЗОЖ

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