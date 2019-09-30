Общество
RT на русскомСоставлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Культура
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом
Актриса, телеведущая, журналистка Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что ее ранее пикантно анонсированная программа не выйдет, возможно, на Первом канале.
Российская газета 10:05
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Шоу-бизнес
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги
37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы.
Российская газета 09:45
Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Политика
Конгресс США хочет стенограммы переговоров Трампа и Путина
Председатель комитета по разведке Палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил о намерении получить в распоряжение структуры записи переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
SM News вчера в 12:12
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Футбол
Фигурист Траньков назвал Смолова бездарностью после слов о «Зените»
Болеющий за «Зенит» двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков возмутился словами форварда «Локомотива» Федора Смолова о петербургском клубе.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая 02:59
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Политика
Луценко рассказал об отказе начать расследование по делу Байдена
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что, несмотря на давление, он неоднократно отказывался начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
ФАН 00:47
Футбол
Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»
Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа. Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни.
Чемпионат 09:33
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Экономика
В центре Москвы увеличилось число пустующих торговых помещений
Вакантность торговых помещений на центральных улицах Москвы в третьем квартале 2019 года составила 6,3% по сравнению с 4,8% в 2018 году.
ТАСС 03:36
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Культура
Создатель сериала «Тайны следствия» подал иски к Гусинскому
Студия «Панорама», снявшая сериалы «Ментовские войны» и «Тайны следствия», подала серию исков к Владимиру Гусинскому в Арбитражный суд Москвы.
Известия 08:26
Политика
Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Политика
Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru 06:59
Футбол
Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике
В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
Чемпионат 10:05
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные надругались над сокамерником
В отношении двоих осужденных Лопаткина и Заякина (33 года и 29 лет) Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Иные насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц (ч. 2 ст. 132 УК РФ).
Город342 04:00
Политика
Украинская авиакомпания прекратила прямые рейсы в Казахстан
Украинская авиакомпания МАУ сообщила, что прекращает регулярные рейсы в Казахстан из-за убытков, которые растут в связи с необходимостью облетать Россию.
РЕН ТВ 09:21
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22