Общество

RT на русскомRT на русскомСоставлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Названы самые здоровые регионы России

Lenta.ru00:12

Дагестан возглавил рейтинг регионов по приверженности ЗОЖ

РБК03:59

Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария возглавили рейтинг приверженности ЗОЖ

Коммерсантъ01:51

Глава Кубани рассказал, как региону удалось войти в топ-5 рейтинга по ЗОЖ

РИА Новости09:56

Опубликован рейтинг регионов, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни. Уральцы — даже не в топ-50

URA.Ruвчера в 20:53

Составлен рейтинг регионов России, где больше всего фанатов ЗОЖ

Телеканал 360°вчера в 20:31

Названы регионы России, в которых люди чаще ведут здоровый образ жизни

Life.ruвчера в 19:56
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Спартак может возглавить экс-тренер Шальке Тедеско

Немецкий специалист Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Спартака.
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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика

Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО

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Газета.Ru 09:51
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Жоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 09:30
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Шоу-бизнес

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Кино

Руби Роуз потребовалась операция после съемок в сериале «Бэтвумен»

Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как Роуз повредила шею, выполняя трюки на съемках сериала CW «Бэтвумен».
КиноПоиск 04:10
Политика

Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах.
Мойка78 вчера в 16:33
Политика

Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Экономика

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты

Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Здоровье

Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи

Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
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Политика

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Финансы

Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября

Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с РФ

Лидер украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сделала заявление о том, что страна нуждается в стабильных взаимоотношениях с РФ.
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Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Технологии

Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции

В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
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Политика

Кличко подал в суд из-за намерения уволить его

Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России

Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
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Шоу-бизнес

Лобода показала годовалую дочку и растрогала поклонников

Певица Светлана Лобода опубликовала трогательную фотографию своей дочери.
Вечерняя Москва 06:34
Армия и оружие

Российский спецназ нашли в Норвегии

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Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
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Политика

В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
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Наука

Ученые ТПУ разработали сенсоры с «ловушками» для свободных радикалов

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Чехии и Франции создали крайне чувствительные сенсоры для свободных кислородосодержащих радикалов, способных нарушать работу клеток.
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Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Волейбол

Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира

Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
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Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
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