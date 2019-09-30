Общество
RT на русскомСоставлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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Футбол
Спартак может возглавить экс-тренер Шальке Тедеско
Немецкий специалист Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Спартака.
Bethub.org 08:36
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Футбол
Жоау Мариу рассказал о дружбе с Криштиану Роналду
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу рассказал о дружбе с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 09:30
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Шоу-бизнес
Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами
Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Кино
Руби Роуз потребовалась операция после съемок в сериале «Бэтвумен»
Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как Роуз повредила шею, выполняя трюки на съемках сериала CW «Бэтвумен».
КиноПоиск 04:10
Политика
Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
Журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах.
Мойка78 вчера в 16:33
Политика
Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
Lenta.ru 09:25
Экономика
В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Здоровье
Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи
Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая 02:59
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с РФ
Лидер украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сделала заявление о том, что страна нуждается в стабильных взаимоотношениях с РФ.
NewInform 00:53
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Политика
Кличко подал в суд из-за намерения уволить его
Мэр Киева Виталий Кличко подал иск в суд против главы Офиса президента Андрея Богдана и кабинета министров из-за намерения уволить его с должности председателя Киевского городского госадминистрации (КГГА), сообщил в понедельник адвокат мэра Алексей Шевчук.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер опубликовал фото сына в шинели офицера МВД России
Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram фото своего сына Кристофера в шинели офицера МВД России.
OAnews вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Лобода показала годовалую дочку и растрогала поклонников
Певица Светлана Лобода опубликовала трогательную фотографию своей дочери.
Вечерняя Москва 06:34
Армия и оружие
Российский спецназ нашли в Норвегии
Газета.Ru 08:13
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Наука
Ученые ТПУ разработали сенсоры с «ловушками» для свободных радикалов
Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Чехии и Франции создали крайне чувствительные сенсоры для свободных кислородосодержащих радикалов, способных нарушать работу клеток.
Научная Россия 27 сентября в 11:22
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15