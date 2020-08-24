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Составлен рейтинг регионов России по востребованности ипотеки

Отмечается, что за последний год в этом регионе ипотеку взяли около 30 человек из тысячи, это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

Как и годом ранее, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области — в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
РИА Новости17:08
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Московский Комсомолец

Ипотечные кредиты больше всего востребованы на Урале

Московский Комсомолец03:57
URA.Ru

Жители Урала чаще других берут ипотеку

URA.Ru23:03
РИА Новости

Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку

РИА Новости17:08
Вести.Ru

Эксперты назвали регионы РФ, где население чаще всего берет ипотечные кредиты

Вести.Ru18:09
RT на русском

Названы регионы — лидеры по востребованности ипотеки в России

RT на русском17:56
Газета.Ru

Названы регионы, в которых россияне чаще всего берут ипотеку

Газета.Ru17:40
Аргументы и Факты

Названы регионы РФ, жители которых чаще всего берут ипотеку

Аргументы и Факты19:16

Лечившие Навального врачи рассказали о звонках с угрозами

Заместитель Главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко, где лечили основателя ФБК Алексея Навального, рассказал, что в соцсетях ему поступали угрозы в ответ на данные о лечении Навального.
Ведомости04:14
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Российский владелец Maybach 62S отсудил у Mercedes-Benz 742 334 евро

Два года назад суд вынес решение в пользу компании, взявшей в лизинг машину, о выплате компенсации в размере 742 тыс. 334 евро, что составляет приблизительно 55 млн рублей, а также 200 тыс. рублей судебных издержек и пошлин.
32CARS.ru00:45
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей

Саратовский областной суд в понедельник приговорил местного жителя Михаила Туватина к пожизненному лишению свободы по делу о резонансном убийстве девятилетней девочки в Саратове, сообщила РИА Новости адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева.
РИА Новости04:33
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