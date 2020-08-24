Составлен рейтинг регионов России по востребованности ипотеки
Отмечается, что за последний год в этом регионе ипотеку взяли около 30 человек из тысячи, это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы, жители которых чаще всего берут ипотеку
Как и годом ранее, самые маленькие ипотечные кредиты берут в Челябинской области — в регионе в среднем кредит не дотягивает даже до 1,6 миллиона рублей. Таким образом, москвичи в среднем берут ипотечный кредит в 3,2 раза больше жителей Челябинской области, констатируют эксперты.
РИА Новости17:08
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