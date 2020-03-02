Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

с чего всё началось

В Москве количество просроченных платежей составляет 4,16%, прирост задолженности за 2019 год — 22,7%. Последнее место в списке заняла Ингушетия — там от общего числа кредитов просроченными становятся 13,11%, а задолженность за 2019 выросла на 24,1%.

Названы регионы с самой большой просрочкой по кредитам. Отличился Урал

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