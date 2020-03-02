Общество

URA.RuURA.RuНазваны регионы с самой большой просрочкой по кредитам. Отличился Урал

В Москве количество просроченных платежей составляет 4,16%, прирост задолженности за 2019 год — 22,7%. Последнее место в списке заняла Ингушетия — там от общего числа кредитов просроченными становятся 13,11%, а задолженность за 2019 выросла на 24,1%.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
РИА Новостивчера в 16:00

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В Ивановской области больше просроченных кредитов, чем в среднем по стране

Вести.Ru04:38

Стали известны регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Газета.Ruвчера в 19:34

Эксперты назвали регионы с самой большой долей просроченных кредитов

РБКвчера в 22:16

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Известиявчера в 19:48

Ингушетия и Карачаево-Черкесия стали лидерами по доле просроченных кредитов

Коммерсантъвчера в 23:42

Самые дисциплинированные заемщики банков в России живут на севере и в Крыму

ПРАЙМвчера в 16:25

Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

РИА Новостивчера в 16:00
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Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС 00:38
Здоровье

Какие новые медучреждения появятся в Севастополе?

Как рассказал Сергей Шеховцов, в рамках ФЦП в Севастополе будет построено 9 новых медицинских учреждений на общую сумму 15,4 миллиарда рублей.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
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Временно исполняющий обязанности директора Института научной информации РАН Алексей Кузнецов посоветовал россиянам не выезжать лишний раз за границу, чтобы снизить риск распространения коронавируса, пишет Life.
Телеканал Санкт-Петербург 06:06
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Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Политика

Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:47
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Силовики обстреляли автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

РИА Новости 05:14
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews вчера в 10:22
Общество

Чиновник в Иране скончался от коронавируса

За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
MOS.news 04:40
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого»

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого".
РИА Новости 28 февраля в 11:10
Происшествия

Хабаровский офицер полиции погиб в своем кабинете

Тело мужчины, исполнявшего обязанности начальника уголовного розыска отдела полиции № 5, обнаружили на рабочем месте.
Губерния вчера в 22:34
Технологии

России пообещали «наибольшие мощности» спутникового интернета OneWeb

Компания OneWeb, развивающая проект доступного широкополосного доступа в интернет с использованием спутников и сети наземных станций, намерена выделять для России больше мощностей, чем для любой другой страны мира.
Вести.Ru 05:08
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Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Ведомости 06:10
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
РИА Новости 05:23
Киберспорт

Riot Games опубликовала системные требования шутера Valorant

Компания Riot Games перечислила минимальные требования к компьютеру для комфортной игры в Valorant (ранее называлась Project A). Чтобы шутер выдавал стабильные 30 FPS, пользователям потребуются процессор Intel i3 и 4 ГБ ОЗУ.
CyberSport.ru 04:35
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Биатлон

Белорус Бочарников победил в гонке преследования на ЧЕ по биатлону

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников победил в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате Европы.
Коммерсантъ вчера в 06:30
Биатлон

Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле

Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Газета.Ru 05:41
Политика

Песков объяснил награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Ранее Путин подписал указ о награждении Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
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Наука

Премоторная кора оказалась важна для принятия решений

Ученые из Колумбийского университета (США) выяснили, что премоторная кора головного мозга играет ключевую роль в принятии решений по нелинейному алгоритму (с учетом контекста).
МедиаПоток 05:31
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Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»

Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
ToDay News Ufa вчера в 11:10
Технологии

Скупердяи из Google: разработчики не понимают, зачем им нужна Stadia

Разработчики просто не понимают для чего им присутствовать в Google Stadia, и решают не вкладывать время и ресурсы на публикацию продукта в сервисе.
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