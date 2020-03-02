Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

с чего всё началось

Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков. Как считают аналитики РИА Новости, ситуация с динамикой кредитования в 2020 году будет похожа на 2019 год.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Общество МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.

Биатлон Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.

Здоровье В РАН россиянам посоветовали не выезжать за границу из-за коронавируса Временно исполняющий обязанности директора Института научной информации РАН Алексей Кузнецов посоветовал россиянам не выезжать лишний раз за границу, чтобы снизить риск распространения коронавируса, пишет Life.

Общество С 1 марта в России вступает в силу ряд законов Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».

Происшествия Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.

Политика Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Общество Чиновник в Иране скончался от коронавируса За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.

Игры Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.

Авто В России вступили в силу правила эксплуатации старых автомобилей Глава комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский ранее отмечал, что машины 40-х годов из США и выпущенные в 50-х в СССР соответствовали нормативам своего времени, но не могут отвечать нынешним.

Общество Польша готовит реверс «Дружбы» под поставки нефти из США в Белоруссию Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил Tut.by, что намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти открывает для Белоруссии возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.