Общество
ГородовойСоставлен рейтинг регионов по доле просроченных кредитов
Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков. Как считают аналитики РИА Новости, ситуация с динамикой кредитования в 2020 году будет похожа на 2019 год.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.РИА Новостивчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
МИД Украины подтвердил задержание экс-командира «Айдара» в Греции
Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев подтвердил задержание бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука на границе с Грецией по запросу России.
Армия и оружие
В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил
Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
Технологии
Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует
Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Здоровье
В РАН россиянам посоветовали не выезжать за границу из-за коронавируса
Временно исполняющий обязанности директора Института научной информации РАН Алексей Кузнецов посоветовал россиянам не выезжать лишний раз за границу, чтобы снизить риск распространения коронавируса, пишет Life.
Киберспорт
Bethesda была удивлена, что игроки Fallout 76 не интересуются PvP
Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda Softworks, признал, что компания не сразу поняла, чего хотят игроки Fallout 76.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
Жителей России с марта 2020 года ожидают следующие изменения: - разрешается ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств, если их необходимость для пациента признала специальная медкомиссией; - адвокаты, выигрывающие дела в суде, будут получать дополнительную выплату — так называемый «гонорар успеха».
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина обнаружен коронавирус
Оперативный штаб сообщает, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Происшествия
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет
Специалисты озвучили основные признаки снижения иммунной активности. В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершает карьеру
23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Политика
Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве
Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Общество
Чиновник в Иране скончался от коронавируса
За несколько дней в Иране от коронавируса умерли больше 30 человек, а заразились около 400 человек.
Игры
Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix
Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
Авто
В России вступили в силу правила эксплуатации старых автомобилей
Глава комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский ранее отмечал, что машины 40-х годов из США и выпущенные в 50-х в СССР соответствовали нормативам своего времени, но не могут отвечать нынешним.
Общество
Польша готовит реверс «Дружбы» под поставки нефти из США в Белоруссию
Пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил Tut.by, что намерение польской стороны подготовить магистральный нефтепровод «Дружба» на своей территории для реверсных поставок нефти открывает для Белоруссии возможность вести переговоры с поставщиками сырья с его транспортировкой по этой более выгодной маршрутной схеме.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.