Общество

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Доля просроченных кредитов в Москве составила 4,16%. Санкт-Петербург находится на восьмом месте – 2,84% должников от общего числа заемщиков. Как считают аналитики РИА Новости, ситуация с динамикой кредитования в 2020 году будет похожа на 2019 год.
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Рейтинг регионов по доле просроченных кредитов — 2020

Платёжная дисциплина российских заёмщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая — для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
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