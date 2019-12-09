Самый здоровый образ жизни в России ведёт население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Жители Ямала, Камчатки и Магаданской области, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек.

с чего всё началось

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

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