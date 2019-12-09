Общество
Российская газетаСоставлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
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Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.РИА Новости16:07
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Эксперты назвали российские регионы - лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Комсомольская правда19:11
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