Общество

Российская газетаРоссийская газетаСоставлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
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Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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